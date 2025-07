Uno speciale weekend varesino per Vladimir Luxuria

Il sorriso, i lustrini, le parole giuste. E quella capacità rara di essere presenza discreta e potente insieme.



Vladimir Luxuria è stata una delle protagoniste del Varese Pride, la madrina del decennale, e sabato 19 luglio ha attraversato il centro cittadino con il vestito d’oro e lo sguardo sicuro di chi sa che affrontare con leggerezza la vita è bello ma rivendicare diritti è un atto necessario.

Ma ha anche raccontato la sua presenza a Varese sui social: ha condiviso, tra un post e una foto, l’esperienza che ha avuto in città e nei dintorni. Scopriamo così che venerdì si è concessa una pausa sul lago di Monate: «Oggi relax e domani @vareseprideofficial», ha scritto, corredando una bella foto in bikini e bandana sulle rive del lago varesino.

E, arrivata la sera, un’altra foto, questa volta dal municipio di Varese illuminato con i colori arcobaleno, a ricordare che: «Tra poco @vareseprideofficial».

Sabato invece la parata in centro, le migliaia di persone, il suo spettacolo serale ai giardini Estensi: «È successo un successo» ha commentato “la Vlady” con leggerezza pubblicando un selfie dal palco, e mostrando l’area piena di gente.

Ma il cuore è arrivato nel post finale, pubblicato dopo l’incontro con attivistə e volontari di Arcigay Varese nella cornice di Villa Cicogna Mozzoni a Bisuschio: «Ho trovato attivistə, amicə, un gruppo di persone motivate che credono in quello che fanno e in quello che dicono. Non dimenticherò mai. Grazie».