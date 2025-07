Varese Pride 2025: in migliaia per i diritti, Vladimir Luxuria accende il corteo

Varese si è tinta dei colori dell’arcobaleno sabato 19 luglio con il Varese Pride 2025, una giornata di festa, rivendicazioni e orgoglio che ha visto sfilare per le vie del centro migliaia di persone. In testa e nel cuore del corteo, una madrina d’eccezione: Vladimir Luxuria, che ha arringato la folla con un discorso appassionato, ironico e diretto, nel pieno spirito della manifestazione.

Galleria fotografica Il corteo del Varese Pride 2025 4 di 16

Colorato, partecipato e inclusivo: il Pride made in Varese

Già dalle 16 Piazza Monte Grappa si è riempita di persone, bandiere e sorrisi. Ad accogliere i partecipanti, infopoint e spazi dedicati alla sicurezza, all’informazione e all’inclusività. Alle 17, puntuale, è partito il corteo che ha attraversato il centro città in un clima gioioso. Tante le sigle, le associazioni, i gruppi informali e le persone comuni che hanno voluto esserci per dire sì alla libertà e no alle discriminazioni.

A metà percorso, su un piccolo palco allestito lungo il tragitto, Vladimir Luxuria ha preso la parola tra gli applausi:

«Questo Pride è una figata! – ha esordito con il suo inconfondibile stile. Poi il tono si è fatto più graffiante – Siamo qui anche contro l’ipocrisia di chi fa la morale e poi va a divertirsi nei posti dove nessuno li vede. Di chi vuole difendere i confini della nazione e poi lascia morire le vite in mare. A questo mondo – ha detto Luxuria – esistono due categorie di persone: chi vive liberamente la propria sessualità e chi “rompe” a quelli che vivono la loro sessualità».

Un intervento che ha infiammato la piazza e riacceso il passo del corteo, tra musica, balli e abbracci.

La Pride Night ai Giardini Estensi

La seconda parte della giornata si è svolta ai Giardini Estensi, trasformati per l’occasione in un’arena di musica e spettacolo. La serata è stata presentata da La Ines, artista e performer, che ha introdotto sul palco i diversi ospiti.

Alle 20.45 è attesa di nuovo Vladimir Luxuria con il suo spettacolo “Stasera ve le canto”, un racconto ironico, profondo e personale tra aneddoti, riflessioni e canzoni.

La serata si concluderà con un lungo DJ set animato da CUSA DJ, MyDrama e Yosef, che faranno ballare la folla fino a mezzanotte.