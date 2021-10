“Possiamo entrare per un controllo?” Nuovo caso di truffa dell’acqua ad Angera

Un nuovo caso di “truffa dell’acqua” è stato segnalato nel Basso Verbano. Questa volta i malviventi hanno colpito nuovamente ad Angera, in una casa del centro della cittadina.

I truffatori si sono presentati in coppia di fronte all’abitazione nella mattina di oggi. Uno dei due era in divisa da finto carabiniere, aspetto che ha ulteriormente aiutato a mettere a segno il raggiro. Hanno chiesto di poter procedere con un controllo nell’abitazione per rimediare a un problema di contaminazione da amianto.

Una volta nella casa, i malviventi sono riusciti a raggirare i proprietari e a derubare la coppia di alcuni beni personali.

Si ricorda che in caso di richieste come questa è sempre consigliato non aprire mai ad estranei e di rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine.

Tutti i casi di truffa dell’acqua