Il primo consiglio comunale a Barasso sarà alla Casa del Sole

Si svolgerà sabato 16 ottobre alla Casa del Sole il primo consiglio comunale di Barasso dell’era Di Renzo Scolari.

La prima seduta inizierà alle 15 in una location in grado di contenere la popolazione che vorrà seguire l’insediamento della nuova amministrazione.

«La scelta della Casa del Sole non è casuale – spiega il neo sindaco – vogliamo rilanciare questo luogo meraviglioso ed unico nel suo genere e tenere lì il primo Consiglio è un primo ed importante segnale. Considerando poi che la sala consiliare non consentirebbe di ospitare il pubblico e garantire il distanziamento, abbiamo optato per l’ex Colonia anche su suggerimento di alcuni cittadini».

L’accesso sarà consentito solo muniti di greenpass e mascherina.

L’ordine del giorno prevede:

1. insediamento del consiglio comunale – esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti;

2. giuramento del sindaco;

3. comunicazione della nomina della giunta comunale e del vicesindaco;

4. presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

5. elezione della commissione elettorale;

6. nomina della commissione per la formazione e l’aggiornamento dell’albo dei giudici popolari;

7. definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni