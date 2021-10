Profumazioni per ambiente, come scegliere le fragranze migliori

Scegliere la profumazione per ambiente da diffondere nella propria abitazione permette di definirne la personalità e valorizzare ulteriormente l’arredamento. Ecco, quindi, come individuare la fragranza più adatta in base al proprio stile e a quello che si vuole donare alla propria casa.

Ad ogni stanza il proprio profumo per ambienti

Il profumo che viene rilasciato nell’ambiente domestico deve prima di tutto rispecchiare la personalità di chi lo abita e mettere a proprio agio. Per questo è opportuno assicurarsi che la fragranza individuata e diffusa venga selezionata tenendo conto di alcuni aspetti, i più importanti dei quali sono:

Differenziare i profumi in base alla stanza : a seconda dell’ambiente dove viene posizionato il profumo, bisogna che questo rispecchi le funzioni svolte nella stanza. Ad esempio, in soggiorno e la zona relax possono essere valorizzati da fragranze rilassanti come quelle floreali e legnose. Nello studio, invece, si possono utilizzare dei profumi intensi ma non invasivi che favoriscano la concentrazione. In bagno si possono scegliere quelle più fresche, marine e che fanno sognare.

Gli esperti di profumazioni d’ambiente, poi, suggeriscono di individuare un’unica profumazione per l’intera abitazione e declinare in maniera diversa nelle stanze della casa (ad esempio, modulandone l’intensità).

Come diffondere le profumazioni per ambienti scelte

Uno degli elementi da considerare quando si scelgono le profumazioni d’ambiente è la modalità attraverso la quale si vuole diffondere la fragranza. Tra le più diffuse ci sono:

Profumatori per ambiente : sono la soluzione più apprezzata in quanto riescono ad unire una persistenza apprezzabile con un design ricercato e che fa subito atmosfera. Per rinnovare la profumazione nella stanza è sufficiente invertire l’orientamento dei bastoncini, immergendo l’estremità che era esposta all’aria e viceversa.

In conclusione, si può affermare che le profumazioni per ambiente sono un elemento molto personale e che possono essere scelte e cambiate in base al proprio stato d’animo, all’arredo o alla stagione dell’anno nella quale ci si trova.