Il rock psichedelico dei Giobia al circolo Gagarin di Busto Arsizio

Tornano al Circolo Gagarin di Busto Arsizio i milanesi Giöbia con una nuova lineup per presentare “The Intergalactic Connection – Exploring The Sideral Remote Hyperspace”, il loro nuovo split in uscita il 29 ottobre su Heavy Psych Sounds e condiviso con gli scozzesi The Cosmic Dead.

L’appuntamento è per sabato 23 ottobre a partire dalle 22 (ingresso a sottoscrizione 5,00 euro, riservato socie e soci ARCI. Prenotazioni via whatsapp al 351 9763540).

La settimana del circolo, comunque, offre diverse possibilità tra svago e studio. Martedì sera corso di Hatha Yoga (19,30) e Jam Session (21,30). Mercoledì 20 (ore 21,00), ad esempio, ci si potrà trovare per quattro chiacchiere in lingua anglofona nella nuova saletta chill, in fondo al corridoio. Giovedì e venerdì cucina aperta e bookshop mentre domenica aperitivo letterario con l’autrice de “L’unica persona nera nella stanza“, Nadeesha Uyangoda (Ingresso gratuito, riservato socie e soci ARCI. Prenotazioni via whatsapp al 351 9763540).