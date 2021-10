Serie C, Legnago – Pro Patria in diretta

Turno infrasettimanale di Serie C questo pomeriggio, mercoledì 20 ottobre, per i tigrotti della Pro Patria. Nel match valevole per la decima del Girone A la squadra di Luca Prina scenderà in campo alle 18 al Sandrini di Legnago, dove i padroni di casa cercheranno di riscattare il pesante 5 a 1 rimediato contro la FeralpiSalò domenica scorsa.

La Pro Patria viene invece da tre risultati utili consecutivi, con appena un gol incassato, quello di Capogna a Sesto San Giovanni. La partita di oggi sarà dunque una tappa importante del percorso dei tigrotti, chiamati a confermare la crescita delle ultime gare e invertire il trend negativo visto finora in trasferta, soprattutto nel turno infrasettimanale, con la ferita del 3 a 0 di Lecco solo in parte rimarginata.

