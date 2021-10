“I servizi pre-scuola a Cardano non sono scomparsi”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’assessore all’istruzione di Cardano al Campo, Meri Suriano, che replica ad un comunicato del gruppo Cardano È

L’Amministrazione Colombo informa la cittadinanza che i servizi attivi nell’ambito scuola non sono cambiati e tantomeno soppressi, ma sono tutti operativi come prima del covid ma con regole ovviamente leggermente più rigide nelle entrate e nelle uscite.

Solo il pre scuola, all’infanzia, ha presentato difficoltà nell’attivazione, a cura dell’Istituto scolastico, in quanto sono previsti gruppi di sezioni stabili, organizzati in modo da essere identificabili, con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione di misure di contenimento in caso di contagio , così da poterne limitare il più possibile l’impatto sull’intera comunità scolastica.

In questo caso i gruppi non devono entrare in contatto fra di loro in quanto le indicazioni del Ministero dell’Istruzione , precisano che i bambini frequentanti l’infanzia non devono rispettare nessun distanziamento e non devono indossare dispositivi “mascherine” anti covid, col fine di poter mantenere le esigenze di contesto in cui i bambini sviluppano, rispetto al prima pandemia comunque la socialità e le relazioni. A riprova dell’importanza della non promiscuità è stata la quarantena presentatasi nell’infanzia della Manzoni a pochi giorni dall’inizio scolastico, l’attuale organizzazione ha salvaguardato l’altra sezione da un’eventuale quarantena.

Stesso iter purtroppo per il post scuola , segue identiche linee per evitare la sospensione di tutte le sezioni coinvolte nel servizio.

L’assessore Suriano spiega che per la scuola primaria Ada Negri e Manzoni i pre e i post scuola sono attivi in base alle pre-adesioni volte a soddisfare le richieste delle famiglie richiedenti .

A solo un mese dall’inizio della scuola, l’assessore comunica che con diretto e costante confronto con il Dirigente scolastico, ci si sta muovendo in continuità adottando scelte PRUDENZIALI, pronte ad essere rielaborate sulla base ministeriale.

Nel dettaglio si fa presente che al plesso Ada Negri ci sono 18 iscritti al PRE SCUOLA e 20 al Post scuola,

alla Manzoni tra l’altro, plesso in cui dopo poco tempo dall’inizio scolastico, abbiamo avuto quarantene all’infanzia senza aver creato promiscuità tra le classi, la primaria conta 27 iscritti al pre –scuola e 40 al post scuola.

Contrariamente a quanto comunicato dal gruppo ‘Cardano è’ sono presenti altri spazi: