Simone Corsi riporta la MV Agusta in zona punti ad Austin

Bella prova di Simone Corsi nel GP delle Americhe del Motomondiale: l’esperto pilota romano è stato protagonista di un fine settimana che fa ben sperare i box del Team Forward e della MV Agusta che torna in zona punti nel campionato della Moto2 dopo il deludente “zero” di Misano Adriatico.

Ad Austin Corsi ha ottenuto un buon 13° posto in linea con un weekend importante, nel quale il centauro italiano è riuscito a centrare direttamente la Q1 grazie a ottime prestazioni nelle prove libere. Peccato che nel momento decisivo delle qualifiche il numero 24 è scivolato a terra, perdendo così la possibilità di partire più avanti nella griglia di partenza (è scattato 18°) e quindi di battagliare in una posizione migliore in gara.

Dopo il semaforo verde comunque, Corsi si è ben destreggiato in una gara vinta di nuovo da un pilota del Team Ajo, lo spagnolo Raul Fernandez, che ottiene il terzo successo consecutivo e riapre così i giochi per il titolo visto il ritiro di Remy Gardner. Due italiani sul podio: secondo posto per Di Giannantonio e terzo per Bezzecchi che sembra destinato alla medesima posizione in campionato. Lontano dai punti invece l’altro alfiere MV Agusta, Lorenzo Baldassarri, partito dal fondo dello schieramento e classificatosi 21°: il marchigiano è reduce da un infortunio e si spera possa fare meglio nel prossimo GP che si disputerà ancora a Misano (22-24 ottobre).

«È stata una gara dura e la caduta di sabato in Q2 non ci ha permesso di esprimerci al meglio, di raccogliere i frutti del nostro lavoro e di conseguenza di partire più avanti – ha spiegato Corsi – La scivolata mi ha fatto perdere un po’ il feeling all’uscita del curvone, e questo ha un po’ condizionato la gara. Avremmo sicuramente potuto fare meglio, ma nel complesso sono felice di come è andato l’intero week end perché abbiamo lavorato bene e mi sono divertito in moto. Abbiamo in generale fatto un passo avanti, adesso abbiamo ancora 3 gare da fare e speriamo di andare sempre meglio».