Il nuovo sindaco di Barasso è Lorenzo Di Renzo Scolari

Con 428 voti, Lorenzo Di Renzo Scolari è stato eletto sindaco a Barasso. Succede ad Antonio Braida che lascia il palazzo comunale dopo 44 anni di attività.

Di Renzo, 23 anni alla sua prima esperienza elettorale, guida la coalizione La Voce di Barasso.

Di Renzo ha ottenuto 428 preferenze contro le 352 di Valentino Giudici.

“Un po’ me lo aspettavo perché il paese mi aveva dimostrato affetto – commenta a caldo Lorenzo Di Renzo Scolari – negli ultimi giorni è salita un po’ di ansia perché non si capiva molto bene il clima. Sono però molto soddisfatto del risultato che premia anche un lavoro di squadra. Una lista di persone che si è messa in gioco e la popolazione ha percepito il nostro impegno”.

l’avversario ha già telefonato al neo sindaco per fare i complimenti.