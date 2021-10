Torna l’ora solare. Lancette indietro di un’ora

Ci risiamo. Torna l’ora solare e si dorme un’ora in più. Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre si dovranno spostare le lancette indietro di un’ora. Il cambio orario scatta alle 3 di notte, anche se oggi, ormai, è quasi tutto automatico, a parte qualche orologio, e qualche vecchia sveglia di casa. L’ora solare resterà in vigore fino al 27 marzo 2022 quando si tornerà a spostare di nuovo in avanti le lancette. Cosa succederà alle giornate? Da domenica in poi le giornate appariranno “più corte” perché si perderà un’ora di luce nel pomeriggio. In compenso, al mattino, ci sarà una ora di luce in più, sarà meno buio.