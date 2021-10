Torna il pic-nic in valle Olona di SpazioZero e i Calimali

“Squadra che vince non si cambia” recita la vecchia saggezza sportiva. E sembra proprio che le associazioni SpazioZero Gruppo Giovani di Gorla Maggiore e i Calimali di Fagnano Olona desiderino continuare a organizzare insieme iniziative interessanti in valle Olona.

Dopo il successo del pic-nic di metà settembre, arriva dunque una nuova giornata di divertimento presso l’approdo Calipolis.

Questo il programma della Festa d’autunno, che ingloberà momenti culturali ad altri dedicati al cibo e alla condivisione.

Si inizia alle 11.30 con un “Aperitivo con poesia“, a seguire alle 13 l’apertura dello stand gastronomico, alle 15 arriverà l’attesa castagnata e alle 16 ci sarà musica dal vivo.

Per tutto il giorno ci saranno stand con prodotti artigianali e l’amato vino della Vigna di San Vitale.

Un programma ricco, con i momenti dedicati al cibo caratterizzati da un approccio rigorosamente green, con tutto il materiale plastic free.

Tanta attesa anche per i laboratori dei bambini, anch’essi nel segno del rispetto alla natura, con la creazione di insetti attraverso materiali riciclati e la pittura su sassi.

I volontari dei Calimali e i ragazzi di SpazioZero insieme

A far da collante a tutti i momenti proposti, l’entusiasmo degli organizzatori, che hanno ribadito a VareseNews la volontà di proseguire la collaborazione e il desiderio di continuare a offrire a chi ama la valle Olona occasioni per godere della bellezza di questi luoghi immersi nella natura.

Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie solo per il pranzo) contattare il 328/0216670

Un grande evento per questo fine settimana, dunque, in attesa di quando a fine mese, i Calimali saranno il punto di arrivo della camminata in valle Olona dedicata ai bambini lungo la via Francisca del Lucomagno.

Iniziative variegate, unite da un unico scopo: valorizzare le ricchezze che abbiamo a due passi da casa.