Spazio Zero e i Calimali fanno centro con il Picnic in valle Olona

Ci sono giornate in cui non si vorrebbe essere in nessun altro luogo. Il sole, il prato verde, un’atmosfera di festa e l’allegria contagiosa: tutto perfetto.

Questo devono aver pensato le oltre 140 persone che ieri hanno partecipato al Picnic in valle Olona organizzato da SpazioZero Gruppo Giovani in collaborazione con l’associazione Calimali, che ha messo a disposizione l’area da loro gestita.

I volontari dei Calimali insieme a Spazio Zero Gruppo Giovani

«È già il terzo evento che sancisce la nostra collaborazione con Spazio Zero – spiega il presidente Claudio Caccin – e ne siamo entusiasti. È un gruppo di giovani volenterosi, che hanno idee e voglia di impegnarsi, in futuro ci saranno sicuramente altri eventi insieme. È una bella conferma anche per noi: l’Approdo Calipolis si conferma essere un punto di riferimento culturale e ricreativo per la valle Olona ed è una grande soddisfazione vedere che nuovi volontari stanno arrivando per darci una mano».

Un entusiasmo condiviso anche da Mattia Boiocchi, presidente del team gorlese di Spazio Zero Gruppo Giovani: «Che bello essere qua dai Calimali per il nostro picnic. Con loro c’è affiatamento e condividiamo il desiderio di offrire alla valle spazi di aggregazione e divertimento. L’evento di oggi non poteva andare meglio, in ogni occasione vediamo anche la partecipazione di tante persone in più. Tutto è filato liscio, anche nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid. Oggi, infatti, prima della consegna dei cestini da picnic, abbiamo verificato il possesso del Green Pass».

Al fianco degli organizzatori, alcune associazioni locali impegnate nel sociale e nella promozione culturale: la vigna del colle di san Vitale, che ha presentato il suo vino Rarum ed ha incuriosito i presenti mostrando un aratro di inizio 900, ASD Gorla Maggiore, Associazione MeLa Gioco, Progetto WIP, Gemma Burundi- OdV, I Trovatelli di Carbonate, e Centro Antiviolenza Icore.