Da un controllo della Locale di Malnate sull’assicurazione dell’auto scopre di essere stato truffato

Nel pomeriggio di ieri – mercoledì 27 ottobre – a Malnate è stata scoperta l’ennesima truffa perpetuata ai danni di un cittadino.

Verso le ore 18.00 la pattuglia della Polizia Locale, durante l’attività di controllo del territorio, ha fermato un giovane residente nella provincia di Como alla guida della sua auto apparentemente senza assicurazione.

Il ragazzo ha consegnato la polizza agli agenti ma, dopo ulteriori accertamenti, si è scoperto che è stato vittima di una truffa. Il giovane, ignaro di tutto, nel mese di agosto aveva contattato un intermediario tramite un sito internet e avendo ricevuto un’offerta vantaggiosa rispetto ai normali prezzi di mercato, ha contratto la polizza; tutto tramite Whatsapp.

Il ragazzo, dopo aver accettato la proposta, ha effettuato il pagamento di circa 600 euro ricevendo, sempre sul social, copia della polizza. Peccato che dagli accertamenti da parte degli agenti, invece, il contratto è risultato essere falso e il veicolo è stato scoperto per diversi mesi dall’assicurazione RC.

A seguito di ciò il giovane ha presentato denuncia direttamente presso il comando di Polizia Locale, che consiglia, prima di effettuare qualsiasi pagamento online, di accertarsi sulla veridicità dei siti internet.

Da ricordare inoltre alcuni campanelli d’allarme per capire se siamo di fronte ad una truffa: vi propongono di fare un affare estremamente vantaggioso; l’affare deve essere concretizzato subito.

In tema di assicurazioni inoltre prima di fare qualsiasi pagamento accertarsi bene su chi è il contraente; l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS inoltre spesso fornisce ottime indicazioni per evitare di diventare vittima di truffe assicurative.

Per finire, dal Comando di Polizia Locale malnatese si ricorda che domani venerdi 29 ottobre ci saranno ulteriori due incontri alla cittadinanza sulle truffe, alle 17 presso il centro anziani Lena Lazzari di Via Marconi e alle 20 presso l’Associazione Nazionale Alpini in Via Guido Rossa dove si parlerà anche di truffe online.