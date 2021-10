Una settimana di prove dinamiche sul cavalcavia di Sesto Calende

Da lunedì 25 ottobre a Sesto Calende inizieranno le operazioni per le prove dinamiche del cavalcavia Marchetti che dureranno per circa una settimana.

Il Comune ha precisato che “sarà garantito in assoluta sicurezza l’accesso alle scuole sottostanti, in quanto le attività non presuppongono lavori invasivi, tuttavia le prove strumentali di precisione richiedono l’assoluta libertà di operare sopra e sotto la struttura e pertanto si rende necessario avere le aree sottostanti libere e disponibili”.

Da lunedì 25 ottobre a sabato 30 ottobre 2021 compresi è pertanto prevista la chiusura ed il divieto di sosta nelle aree sotto il cavalcavia, ad esclusione dell’accesso alle scuole.

Si invita pertanto all’utilizzo del nuovo parcheggio di Via Risorgimento, libero e gratuito.