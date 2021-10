Uyba – Scandicci è scontro d’alta quota. Busto vuole tornare al successo

Incassata la prima sconfitta stagionale, per Busto Arsizio è ora di riprendere il cammino o, almeno, di provarci con determinazione. Domenica 31 ottobre le giocatrici della Unet E-work torneranno a calcare il taraflex del palazzetto di viale Gabardi per la attesa sfida contro la Savino del Bene Scandicci di coach Barbolini (inizio partita ore 17,00; apertura casse e cancelli ore 15.30).

Le due formazioni sono entrambe a 9 punti in classifica e cercheranno di conquistare tre preziosissimi punti che valgono la seconda posizione solitaria in classifica alle spalle della solita Imoco Conegliano che, anche in questo avvio di campionato, sta marciando a punteggio pieno su ritmi troppo alti per chiunque.

Coach Barbolini – leggenda del volley azzurro e tecnico delle toscane – potrà fare affidamento su una rosa di grandi eccellenze, con la regista azzurra Ofelia Malinov, in diagonale con Lippmann; al centro Alberti e Correa, in attacco Pietrini e Pereria. A difendere la metà campo di Scandicci, il libero Brenda Castillo.

Per le biancorosse sarà il primo appuntamento domenicale tra le mura del palazzetto di casa e tutti nell’ambiente Uyba si aspettano il pubblico delle grandi occasioni. Per festeggiare Halloween la società bustocca ha pensato ad una iniziativa singolare, provando a trasformare il palasport in una “Zombies Arena”, invitando i tifosi a presentarsi mascherati sugli spalti. Inoltre per chi ancora non avesse acquistato il biglietto, domenica sarà possibile acquistarne uno per il secondo anello al prezzo promozionale di 6 euro (fino a esaurimento posti).

A presentare la partita di domenica, l’albizzatese Lucia Bosetti che prima di approdare a Busto ha vestito la maglia proprio della Savino Del Bene: «Scandicci è sempre una squadra con grandi nomi, che è costruita per vincere; di certo per noi non sarà facile, ma abbiamo tutte le carte in regola per tornare al successo. Ho giocato lì quattro anni, è normale che sia un po’ più sentita di altre partite, per questo sono contenta di giocarla prima in casa nostra. L’ultima gara contro Chieri ci ha fatto fare un passo indietro dopo un inizio positivo, e da una parte è un bene perché ci fa ricordare la necessità di continuare a lavorare, anche se per il morale le sconfitte non sono mai positive. In ogni caso abbiamo fatto dei buoni punti in casa contro Monza e in trasferta a Vallefoglia, che si è già dimostrato un campo difficile. Per ora credo che il bilancio sia positivo, ma non dobbiamo accontentarci, il campionato è ancora molto lungo».

SERIE A2: FUTURA A RIPOSO PER MALTEMPO

Il violento maltempo che si è abbattuto sulla Sicilia in questi giorni ha costretto a un weekend senza campionato la Futura Volley Giovani. Le Cocche di Lucchini avrebbero infatti dovuto volare a Porto Empedocle per affrontare sabato sera la Seap Dalli Cardillo Aragona ma le condizioni meteo restano proibitive per effettuare il viaggio. La partita sarà recuperata mercoledì 8 dicembre.

Unet e-work Busto Arsizio – Savino del Bene Scandicci Busto Arsizio: 1 Poulter, 2 Battista, 3 Olivotto, 5 Monza, 7 Bressan, 8 Gray, 10 Colombo, 11 Mingardi, 14 Zannoni, 15 Stevanovic, 16 Bosetti, 19 Ungureanu, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

Scandicci: 1 Angeloni, 2 Alberti, 3 Silva Correa, 5 Malinov, 6 Napodano, 7 Pietrini, 9 Lubian, 10 Silio, 11 Lippmann, 12 Orthmann, 13 Milanova, 16 Bartolini, 17 Antropova, 18 Camera, 24 Castillo (L). All. Barbolini.

Il programma (5a giornata)

Delta Despar Trentino – Reale Mutua Fenera Chieri (sabato 30, 20.30); Vero Volley Monza – Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano (sabato 30, 20.30); Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini Fortinfissi Perugia; Unet E-Work Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci; Bosca S.Bernardo Cuneo – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia; VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Volley Bergamo 1991; Acqua&Sapone Roma Volley Club – Il Bisonte Firenze – Bartoccini Fortinfissi Perugia (domenica 31, 20.30).

Classifica: Conegliano 12; BUSTO ARSIZIO, Firenze, Scandicci 9; Novara 8; Monza 7; Chieri, Casalmaggiore 6; Trentino 4; Roma, Vallefoglia, Perugia, Bergamo 3; Cuneo 2.