Vacanze d’autunno all’Albergo Bucaneve per ammirare il foliage all’Oasi Zegna

Godersi le atmosfere autunnali soggiornando in uno dei luoghi più spettacolari per ammirare il “foliage”. L’Oasi Zegna, a poco più di un’ora d’auto da Milano, Varese e Torino, offre in autunno un vero spettacolo della natura.



Uno spettacolo che si può ammirare nei weekend di ottobre (9-10, 16-17, 23-24 e 30-31) e di novembre ( 6-7, 13-14) con le passeggiate guidate alla scoperta del foliage nel Bosco del Sorriso e tra i boschi della Brughiera .

Ai clienti dell’Albergo Bucaneve di Bielmonte è riservata in questo periodo una speciale offerta di soggiorno:

pernottamento di 1 notte in camera doppia standard con trattamento di prima colazione

in camera doppia standard con trattamento di prima colazione biglietto omaggio, valido per 1 persona, per la passeggiata guidata del sabato o della domenica (partenze ore 10.00 o 14.30)

guidata del sabato o della domenica (partenze ore 10.00 o 14.30) pernottamento di 2 notti in camera doppia standard con trattamento di prima colazione

in camera doppia standard con trattamento di prima colazione biglietto omaggio, valido per 2 persone, per la passeggiata guidata del sabato o della domenica (partenze ore 10.00 o 14.30)

