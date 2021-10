A Varese il centrodestra definisce i capigruppo e candidati alla presidenza del consiglio comunale

La coalizione di Centrodestra si è riunita questa mattina, 30 ottobre, per prepararsi alla prima seduta del Consiglio comunale di Varese.

Matteo Bianchi, già candidato sindaco del Centrodestra, e i referenti cittadini delle forze politiche che lo hanno sostenuto, si sono confrontati in particolare sui principali temi che saranno portati avanti nell’interesse dei cittadini, muovendosi quindi come opposizione costruttiva e propositiva, per il raggiungimento di obiettivi che vadano a favore dell’intera Città.

“Il Centrodestra si è trovato nella massimo coesione – spiegano Bianchi e i referenti cittadini – abbiamo quindi indicato le tematiche che per noi sono prioritarie e che la maggioranza ha il dovere di attenzionare, coinvolgendo la minoranza, nell’interesse di tutti i cittadini. Si tratta innanzitutto della stesura del Bilancio preventivo, dove chiediamo una particolare attenzione alla fiscalità comunale e ai criteri di contribuzione dei servizi sociali. Quindi, per il 2022, il rinnovo della convenzione con la Fism, ovvero la federazione delle scuole paritarie”.

Per quanto riguarda la cultura “chiediamo cautela e attenzione prima di ‘pensionare’ il teatro Apollonio. Riteniamo infatti che Varese possa avere due offerte di natura treatrale”.

Mentre sul tema sportivo, in vista del grande appuntamento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, “il Comune deve fare la sua parte per valorizzare la grande tradizione della nostra Città nell’ambito degli sport su ghiaccio, che possa essere elemento di attrazione a corollario delle Olimpiadi”.

“Sul Pgt chiediamo immediato coinvolgimento di tutte le forze politiche, sia per il metodo sia per le linee di indirizzo – proseguono i referenti del Centrodestra – e sul Pnrr l’istituzione di una commissione per valutare l’utilizzo dei fondi. Infine, il tema della sicurezza: piazza Repubblica e il comparto delle stazioni rappresentano due priorità sulle quali intervenire”.

Sono stati inoltre definiti i capigruppo delle forze politiche che siederanno in Consiglio e la terna di nominativi che sarà proposta alla maggioranza, tra cui scegliere l’eventuale Presidente del Consiglio comunale, nel momento in cui il Centrosinistra decidesse di mantenere “la tradizione di cinque anni fa di lasciare la figura del Presidente del Consiglio comunale alla minoranza. In caso contrario, dovremmo pensare che aver scelto Stefano Malerba cinque anni non significava fare un’apertura alle minoranze, ma era soltanto un metodo per portarlo dentro la loro coalizione”.

I capigruppo saranno Barbara Bison per la Lega, Luca Boldetti per il Popolo delle Libertà (Forza Italia, Noi con l’Italia, Popolo della Famiglia), Luigi Zocchi per Fratelli d’Italia, Roberto Puricelli per Una Grande Varese, Stefano Clerici per Varese Ideale.

I nomi indicati per la Presidenza del Consiglio: Simone Longhini, Stefano Angei e Salvatore Giordano.