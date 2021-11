Il primo consiglio comunale di Varese è in diretta

E’ di sabato mattina, un orario inusuale, il primo consiglio comunale della seconda amministrazione Galimberti: previsto per il 6 novembre a partire dalle 10, ha all’ordine del giorno tutti i primi passi istituzionali previsti all’apertura della consigliatura. Il consiglio comunale, con i 32 consiglieri, si tiene in presenza in Salone Estense, ma non è possibile l’accesso al pubblico. E’ però possibile la visione collettiva “in presenza” al teatro Santuccio, a pochi passi da Palazzo Estense.

In ogni caso, continua la diretta YouTube, che il comune ha avviato ai tempi del lockdown.

IL GIURAMENTO DI DAVIDE GALIMBERTI

Ecco le parole del riconfermato primo cittadino di Varese nella prima seduta del consiglio comunale.

Alberto Coen Porisini, ex rettore dell’Università dell’Insubria e consigliere comunale della lista civica Varese Praticittà, è il nuovo presidente del consiglio comunale di Varese. E’ stato eletto, nella prima seduta del consiglio comunale, con il voto di PD, Varese Praticittà, Progetto Concittadino e Lavoriamo per Varese con Galimberti sindaco. La minoranza ha votato scheda bianca.

I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

Questi i punti all’ordine del giorno del primo consiglio comunale del “Galimberti bis”:

Al primo punto la convalida della condizione di eleggibilità e compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali, al secondo punto l’elezione del presidente del consiglio comunale, al terzo il giuramento del sindaco, al quarto la comunicazione al consiglio della giunta comunale – che il sindaco ha già presentato a palazzo estense qualche giorno fa – al quinto la comunicazione dei capigruppo consigliari designati, e infine al sesto l’elezione della commissione elettorale comunale.

COME E’ COMPOSTO IL CONSIGLIO COMUNALE

Tre dei consiglieri più votati – Andrea Civati, Roberto Molinari e Rossella Dimaggio – sono diventati assessori: perciò i 13 consiglieri PD che siederanno in consiglio comunale sono Matteo Capriolo, Luisa Oprandi, Luigi Miedico, Francesca Ciappina, Luca Paris, Giacomo Fisco, Luca Battistella, Helin Yildiz, Michele Di Toro, Domenico Marasciulo, Manuela Lozza, Lorenzo Macchi e Alessandro Pepe. Capogruppo è stato nominato Giacomo Fisco.

Cambia la composizione dei due consiglieri anche per Lavoriamo per Varese: poichè Nicoletta San Martino è diventata assessore all’ambiente, con Guido Bonoldi in consiglio comunale tornerà Giuseppe Pullara, che negli ultimi due anni ha rappresentato Italia Viva, dopo essere stato eletto nel Pd. Pullara sarà il capogruppo della lista civica.

Per Varese Praticittà, dopo la nomina a vicesindaco di Ivana Perusin, a sedere in consiglio comunale ci saranno Francesca Strazzi, Maria Paola Cocchiere e Alberto Coen Porisini. Sarà Francesca Strazzi il capogruppo della lista.

Cambi anche per Progetto Concittadino: essendo stato nominato assessore Enzo Laforgia, insieme a Maria Grazia d’Amico ci sarà Dino De Simone, l’assessore all’ambiente uscente, che sarà capogruppo.

Resta tutto uguale invece nel centrodestra, dove in consiglio comunale siederà – e l’ha confermato subito dopo l’esito del voto – innanzitutto il candidato sindaco Matteo Bianchi. poi, per la Lega saranno quattro i consiglieri: Emanuele Monti, Francesca Brianza, Barbara Bison, e Stefano Angei. Capogruppo per loro sarà Barbara Bison.

Per Varese con Bianchi Sindaco, che ora ha preso il nome di Polo delle Libertà, a sedere in consiglio saranno in tre:Domenico Esposito, Simone Longhini e Luca Boldetti. Sarà quest’ultimo il capogruppo della lista.

Per Fratelli d’Italia saranno in consiglio Luigi Zocchi e Salvatore Giordano, e capogruppo sarà Zocchi. Per “Per una Grande Varese – Varese città giardino” in consiglio ci sarà Roberto Puricelli e per Varese Ideale torna in consiglio Stefano Clerici.