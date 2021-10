La giunta Galimberti si presenta: “Una sfida per la quale servirà l’aiuto di tutti”

Il sindaco Davide Galimberti ha presentato ufficialmente la nuova giunta di palazzo Estense: con un incontro in sala Matrimoni ha presentato i suoi assessori, tra conferme e novità.

«Ci sono assessori in continuità con i 5 anni precedenti, anch perchè il proseguire l’attività mi sembra un evidente messaggio degli elettori. In particolare, parecchie riconferme in assessorati importanti anche perchè ci sono partite altrettanto importanti che ci attendono per i prossimi anni dove la continuità è fondamentale – ha spiegato Davide Galimberti – Ma ci sono anche degli assessori che rappresentano una innovazione su cui la amministrazione vorrà caratterizzarsi nei prossimi anni».

Le riconferme più importanti riguardano l’assessorato al bilancio (Cristina Buzzetti), l’assessorato alle attività produttive (Ivana Perusin), l’assessorato ai lavori pubblici (Andrea Civati), quello ai servizi sociali (Roberto Molinari) e quello all’istruzione (Rossella Dimaggio): ognuno di questi denominato cosi per semplificazione, mentre le deleghe di quasi tutti sono piu ampie, e in alcuni casi diventate ancora più consistenti in questo secondo mandato.

Come nel caso di Ivana Perusin che ha come nell’altro mandato l’assessorato allo Sviluppo delle Attività Produttive e Semplificazione, ma aggiunge anche i Servizi per il Turismo e le deleghe agli Sportelli unici produttivi e ai Servizi per il turismo e persino all’economia transfrontaliera.

Ma aumenta anche l’impegno di Andrea Civati che amplia il suo già amplissimo assessorato ai lavori pubblici, all’urbanistica e ai trasporti in un assessorato alla Rigenerazione urbana, alla Mobilità e alle Infrastrutture, aggiungendo alla delega al Governo del Territorio e Rigenerazione urbana, alla Mobilità e Trasporto pubblico, all’Urbanistica e alla programmazione e realizzazione delle opere pubbliche anche i rapporti con i comuni limitrofi (La cosiddetta “area vasta”) e alle manutenzioni del patrimonio comunale, compresi non solo gli impianti e le reti, ma anche le manutenzioni del verde pubblico, una volta in capo all’assessorato all’ambiente.

Mentre l’assessorato di Cristina Buzzetti, che già che al Bilancio era già alle risorse, promette, dopo essersi concentrato nel primo mandato nel risanamento e ricordino del Bilancio comunale in se, di andare oltre e sviluppare più in ampiezza le sue competenze: che prevedono per esempio anche il Fundraising e l’attenzione alle Società partecipate.

E’ uno strano assessorato, un po’ “strabico”, quello di Stefano Malerba, ma solo apparentemente: il suo assessorato “Allo sport e alle risorse umane” sembra mescolare le pere con le patate, ma in realtà persegue in parte un lavoro che, da anima ed ex presidente del Rugby varese, già fa da molti anni: dialogare con le associazioni sportive. E, dall’altra, raccoglie (e l’ha detto espressamente) l’eredità dell’unico assessore della sua lista presente nella giunta del primo mandato, Fabrizio Lovato.

Insieme a malerba, rappresenta una novità anche Enzo Laforgia, che finalmente riporta un assessore all’assessorato alla Cultura, delega che ha tenuto per se il sindaco per quai mezzo mandato, dopo le dimissioni di Roberto Cecchi. Il suo assessorato si occuperà non solo di spettacolo e iniziative culturali, ma anche delle cose pratiche per conservare e postate avanti la cultura: dallo sportello unico dedicato al sistema bibliotecario, dal sistema museale all’archivio storico.

La terza novità è infine la quarta donna in giunta, Nicoletta San Martino, che è alla sua prima esperienza amministrativa: per lei un assessorato alla tutela ambientale che vira più alla sostenibilità ed Economia Circolare, che alla manutenzione dei parchi. Anche se sarà di sua competenza la delicata questione dell’Igiene e Decoro urbano.

Richiamato all’assessorato dopo 4 mesi di presenza nel primo mandato anche Raffaele Catalano, che si occuperà come nel primo mandato di polizia locale e protezione civile.

LA DIRETTA

GLI ASSESSORI E I LORO MANDATI

Ivana Perusin (Vicesindaco)

Assessorato allo Sviluppo delle Attività Produttive e Semplificazione e Servizi per il Turismo, con delega a: Sportello unico autorizzazioni commerciali, Sportello unico per le imprese, Sportello unico per l’edilizia, Servizi per il turismo, Economia transfrontaliera.

«Abbiamo difronte a noi cinque anni incredibili, di grandissime opportunità per il Paese e per il nostro territorio, e come amministratori ne sentiamo la responsabilità – ha commentato Perusin – Il metodo sarà sempre quello che ci ha aiutato in questi cinque anni, ovvero quello della partecipazione, della collaborazione e dell’ascolto. In bocca lupo a tutto la squadra, in particolare alle nuove persone».

Roberto Molinari

Assessorato ai Servizi Sociali, con delega a: Politiche abitative, Politiche del Lavoro, Interventi e servizi di assistenza sociale, Rapporti con il volontariato ed il terzo settore.

«I servizi sociali andranno ad affrontare un periodo particolare, sotto pressione, uscendo dalla pandemia – Ha sottolineato Molinari – Affronteremo le prossime sfide con la stessa determinazione e umiltà che ci hanno caratterizzato in questi cinque anni. L’umiltà è la caratteristica che ha condizionato il nostro operato per ascoltare le richieste delle persone, un impegno che può essere svolto soltanto attraverso l’aiuto di collaboratori che nei prossimi anni confido manifesteranno lo stesso aiuto. Abbiamo una grande responsabilità: il nostro assessorato è la prima frontiera per il cittadino dello Stato nella nostra città».

Andrea Civati

Assessorato alla Rigenerazione urbana, alla Mobilità e alle Infrastrutture, con delega a: Governo del Territorio e Rigenerazione urbana, Rapporti con i comuni limitrofi, Mobilità e Trasporto pubblico, Urbanistica, Sistema informativo territoriale, Programmazione e realizzazione opere pubbliche, Difesa del suolo, Manutenzione del patrimonio comunale, impianti e reti e verde pubblico.

«Rigenerazione urbana, mobilità e infrastrutture: sono queste le partite del futuro, quelle in cui si deciderà il futuro della città, a partire dagli investimenti che arriveranno a Varese – ha spiegato Civati – Sono convinto che queste sfide restituiranno una città più bella, innovativa e attrattiva di quella che abbiamo preso oggi e cinque anni fa».

Rosa Dimaggio

Assessorato ai Servizi Educativi, con delega a: Servizi per il diritto allo studio, Pari opportunità, Servizi per l’infanzia.

«Mi piace descrivere l’assessorato ai servizi educativi come un alveare, dove ogni giorno c’è una sfida da portare avanti o un problema da risolvere – ha commentato Dimaggio – Nella scuola c’è il mondo, e per affrontare il mondo occorre la collaborazione di tutti. Continueremo a lavorare sui servizi: in questi due anni con la pandemia riuscire a tenere i servizi aperti è stata una sfida epocale e mi auguro che tutto vada per il meglio riuscendo a tornare in un ambito progettuale che abbia la famiglia e un patto educativo territoriale al centro di tutto il nostro percorso. Ma non dimentico lo sguardo femminile e le pari opportunità, che fanno parte delle mie deleghe e a cui tengo molto: pari opportunità che si intendono per tutti, in termini di inclusività, e che saranno al centro del nostro lavoro».

Enzo Laforgia

Assessorato alla Cultura, con delega a: Sportello unico per la cultura, Sistema bibliotecario, Iniziative culturali, spettacolo ed educazione permanente, Sistema museale e Archivio storico.

«La politica culturale deve rinsaldare e ricostituire il senso di appartenenza alla città, dopo lo sfilacciamento in questi anni e la disaffezione dei cittadini – Ha commentato Laforgia – La politica culturale deve aiutare a creare un tessuto connettivo nuovo per la società: tenendo conto che mai come in questi cinque anni c’è stato un investimento anche economico nel campo culturale e questo sarà il solco in cui dovremo proseguire in futuro, con attenzione particolare ai territori che stanno al margine del centro cittadino».

Stefano Malerba

Assessorato al Benessere e Sport, alle Risorse per la crescita e la digitalizzazione, con delega a: Sport, Gestione del personale. Servizi informativi comunali e sviluppo tecnologico.

«Varese ha una vocazione sportiva importante e credo che lo sport abbia una valenza sociale importantissima. Ci sono tante cose da fare e c’è da proseguire sul rinnovamento degli impianti con un occhio particolare al mondo delle paraolimpiadi e tutto quel mondo. Comune ha risorse importantissime, c’è un importante lavoro di riorganizzazione da fare legato alla digitalizzazione. Siamo tante persone che hanno voglia di fare, dobbiamo ricordarci che siamo al servizio del cittadino, se ognuno di noi pensasse questa frase la mattina, le cose potrebbe andare meglio».

Cristina Buzzetti

Assessorato alle Risorse, con delega a: Programmazione economico-finanziaria e bilancio, Fundraising, Tributi, Società partecipate, Pianificazione, amministrazione e valorizzazione del patrimonio comunale.

«Per questo mandato, l’obiettivo è quello di alzare l’asticella – si propone l’assessore al bilancio – Le mie deleghe alle società partecipate e al patrimonio sono state secondarie nel precedente quinquenni, perché il bilancio era da “crocerossa”, ma su esse orasarà necessario un lavoro dedicato».

Raffaele Catalano

Assessorato alla Polizia Locale e Protezione Civile, con delega a: Presidio del territorio e vigilanza di quartiere, Polizia amministrativa, commerciale e giudiziaria, Videosorveglianza e coordinamento interforze, Sicurezza sul lavoro, Protezione Civile.

«La sicurezza a Varese si deve affrontare in affrontando il quadro generale della situazione – ha spiegato Catalano – Per questo collaborerò in maniera quotidiana con l’assessore ai servizi sociali Molinari perché la sicurezza parte dalla prevenzione e dal recupero di situazioni di disagio sociali, personali e ambientali».

Nicoletta San Martino

Assessorato alla Tutela Ambientale, Sostenibilità ed Economia Circolare, con delega a: Sostenibilità e tutela ambientale, Igiene e Decoro urbano, Tutela Ecosistemi, biodiversità e connessioni ecologiche.

«E’ la mia prima esperienza politica e per questo ringrazio il sindaco per la fiducia, come ringrazio per il supporto del gruppo – ha commentato San Martino – Le deleghe sono molto stimolanti: tutela ambientale, economia circolare e sostenibilità sociale sono la spina dorsale del PNRR Un’occasione per lavorare insieme su molti temi, un’opportunità e occasioni di creare connessioni, tra istituzioni, cittadini, imprese e terzo settore».

Il sindaco Davide Galimberti inoltre avrà le deleghe a: Coordinamento ed attuazione del Piano nazionale della ripartenza e resilienza per la Città di Varese, Salute – Sanità, Sicurezza, Legalità, Efficienza, Servizi Amministrativi ed istituzionali, Rapporti con l’Università e le istituzioni del territorio, Piano energia e clima, Partecipazione e beni comuni, Controllo di gestione e della performance, Trasparenza amministrativa, Centrale unica acquisti, Affari legali, Servizi istituzionali, civici e anagrafici, Dialogo con i quartieri, Politiche e servizi per adolescenti e giovani, Informazione al cittadino, Informagiovani e Informalavoro, Comunicazione istituzionale, Rapporti con le Comunità straniere.

«Intendo, per svolgere queste deleghe, avvalermi di consiglieri incaricati, esperti nelle specifiche tematiche: ne abbiamo diversi in un consiglio comunale ricco di competenze. Nei prossimi giorni chiariremo meglio questo concetto».