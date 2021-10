La nuova Giunta di Varese: ecco la squadra di Davide Galimberti

Quattro uomini e cinque donne, sei riconferme e tre nuovi ingressi: Il sindaco Davide Galimberti ha definito la nuova Giunta di Palazzo Estense dopo la riconferma ricevuta dalle urne.

LE CONFERME: Eccola la squadra scelta dal sindaco a partire dai ruoli riconfermati: Ivana Perusin resta Vicesindaco ma avrà anche l’assessorato allo Sviluppo economico. Cristina Buzzetti sarà assessore alle Risorse e Rossella Di Maggio ai Servizi educativi.

Confermati anche l’assessorato alla Pianificazione territoriale, Manutenzioni, Programmazione e Realizzazione opere pubbliche che resta nelle mani di Andrea Civati, così come l’assessorato ai Servizi Sociali che continuerà ad essere guidato da Roberto Molinari. Rimane al suo posto anche L’assessore alla Polizia locale e Protezione civile Raffaele Catalano.

I NUOVI INGRESSI: Nuovo ingresso per Nicoletta San Martino che sarà l’assessora all’Ambiente, sostenibilità ed economia circolare. Stefano Malerba è assessore allo Sport e Risorse umane mentre Enzo Laforgia ricoprirà il ruolo di assessore alla Cultura.

Le altre deleghe

Ci saranno altre deleghe per completare la squadra amministrativa di Galimberti ma per ora trapela che tra i consiglieri delegati ci saranno sicuramente due persone chiave della ex giunta: Dino De Simone e Francesca Strazzi.

La presidenza del Consiglio

Resta da definire un altro ruolo chiave della rappresentanza di Palazzo Estense, quello del Presidente del Consiglio comunale. Un ruolo che anche l’opposizione ha chiesto a garanzia che vengano ascoltate le proposte di tutti. Per ora trapela soltanto l’indirizzo di voler scegliere una figura “che possa unire e garantire tutti”. Dove trovare un tale profilo tra gli eletti? In molti fanno notare che la definizione della nuova Giunta porterebbe ad alcuni subentri in Consiglio comunale tra i quali quello dell’ex rettore dell’Insubria Alberto Coen Porisini.