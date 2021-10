Bianchi: “Rimango a Varese, sarò in consiglio comunale”

«Continua il mio impegno da deputato ma comincia quello da consigliere comunale di opposizione a Varese: non abbandonerò Palazzo Estense». Così Matteo Bianchi, prendendo atto della sconfitta, ha confermato comunque il suo impegno in Comune a Varese.

Il primo commento di Matteo Bianchi è stato ovviamente in parte di autocritica: «Dobbiamo cercare quali siano le cose da migliorare. Un mesetto in più di campagna elettorale sarebbe servito». Bianchi ha poi appunto confermato anche il suo impegno in Comune a Varese: «Continua il mio impegno da deputato ma comincia quello da consigliere comunale di opposizione a Varese: non abbandonerò Palazzo Estense perché credo sia importante confermare l’impegno e la serietà che ho mostrato in queste settimane».

«La partita di Varese si gioca qui: la responsabilità di vittoria e sconfitta è in campo al candidato ma credo che la vicinanza dei leader del centrodestra faccia piacere, sono orgoglioso che Salvini sia venuto a Varese quattro volte. Li ringrazio per i passaggi che hanno fatto, avremo modo di parlare di nuovo con loro delle necessità e dei problemi della nostra città». Bianchi ha anche sottolineato di aver comunque creato «entusiasmo» nelle file del centrodestra.

Bianchi è parlamentare della Lega, eletto all’uninominale per il centrodestra nel Collegio di Gallarate (che va da Gallarate alle porte di Varese). La carica di sindaco non era compatibile con quella di parlamentare, ma al contrario Bianchi potrà sedere in Parlamento e anche in consiglio comunale: «A Varese sarà importante anche il coinvolgimento dell’opposizione».

«Sull’astensinismo dico che un sindaco che vince praticamente con i voti di un quarto della popolazione è una sconfitta per tutti».

Bianchi ha comunque vinto in alcune sezioni cittadine, in particolare in alcuni quartieri, ad esempio a Capolago, in tre sezioni su quattro in zona viale Belforte, a San Fermo, a Bizzozero, come potete vedere nel dettaglio ripercorrendo la diretta di VareseNews sezione per sezione.