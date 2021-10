Giacomo Fisco capogruppo del PD in consiglio comunale a Varese

Con l’arrivo delle nomine dei capigruppo prende sempre più forma il consiglio comunale di Varese, che vedrà tra pochi giorni la sua prima seduta.

Dopo avere conosciuto i nomi dei capigruppo di centrodestra , ora è noto anche il nome del capogruppo del PD.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Varese ha infatti nominato all’unanimità Giacomo Fisco capogruppo in consiglio comunale. Fisco, 26 anni, è stato il più giovane consigliere comunale dell’amministrazione precedente (aveva solo 21 anni quando è stato eletto) e anche questa volta ha fatto parte della “carica dei venti-trentenni” che sarà particolarmente rappresentata in consiglio comunale.

«Sarà per me un onore rappresentare il primo partito della Città di Varese tra i banchi del consiglio comunale. Affronterò questa nuova ed entusiasmante esperienza con grande responsabilità, determinazione e impegno – ha commentato Fisco – Un ringraziamento particolare va al capogruppo uscente Luca Conte che in 5 anni mi ha insegnato moltissimo e che continuerà a lavorare insieme a noi e a tutto il gruppo consiliare».

Luca Conte, a sorpresa, non si è ripresentato a queste amministrative a causa di nuovi importanti impegni lavorativi.