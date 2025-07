Giovani avvocati di Varese: rinnovato il direttivo, Maria Grazia Lani confermata presidente

Dopo due anni di intensa attività, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga) – sezione di Varese – ha rinnovato il proprio direttivo. L’assemblea degli iscritti ha scelto la via della continuità, confermando nel ruolo di presidente Maria Grazia Lani, che guiderà la sezione per un nuovo mandato.

Insieme a lei, sono stati riconfermati Federico Maraviglia nel ruolo di vicepresidente – ricoprirà anche la funzione di consigliere nazionale – e Francesca Mazza, che continuerà a svolgere l’incarico di segretaria. Nuova nomina invece per il ruolo di tesoriere, affidato a Carlo Alberto Lozza.

Il nuovo direttivo si arricchisce di nuove energie e competenze: Marco Cattaneo sarà responsabile delle convenzioni; Eleonora Paganini si occuperà della formazione; Alessandra Cetraro seguirà i progetti dell’ONAC (Osservatorio Nazionale sull’Accesso alla Professione); Federica Paro coordinerà gli eventi conviviali, mentre Martina Parinetti sarà responsabile della comunicazione.

Durante l’assemblea, la comunità forense varesina ha rivolto un sentito ringraziamento a due figure storiche dell’associazione: Pasquale Schiariti e Giacomo Mastrorosa, entrambi past president, che hanno lasciato il direttivo dopo anni di impegno costante, rappresentando un punto di riferimento per la giovane avvocatura del territorio.

Nel biennio trascorso, l’associazione si è distinta per un’offerta formativa di alto livello, numerose iniziative sociali e un impegno concreto nel sostenere la giovane avvocatura del territorio. Il rinnovato direttivo di Aiga Varese si prepara quindi ad affrontare il prossimo biennio con entusiasmo per continuare a essere punto di riferimento e di sostegno per i giovani avvocati del territorio, offrendo strumenti per l’avvio della professione, preparazione di qualità, impegnandosi per compensi equi e dignitosi, mettendo al centro la parità di genere, l’inclusione, la salute psicologica dei giovani avvocati e la conciliazione vita-lavoro.

«Aiga – concludono – da sempre crede in una professione che, nel rispetto dei principi e dei valori della nostra professione, sappia innovarsi, puntando, in questo particolare momento storico su digitalizzazione, sostenibilità e uso responsabile dell’intelligenza artificiale».