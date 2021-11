Per il primo consiglio comunale di Varese del “Galimberti bis” aperto anche il Teatro Santuccio

Sarà di sabato mattina, un orario inusuale, il primo consiglio comunale della seconda amministrazione Galimberti: previsto per il 6 novembre a partire dalle 10, avrà all’ordine del giorno tutti i primi passi istituzionali previsti all’apertura della consigliatura.

Al primo punto ci sarà la convalida della condizione di eleggibilità e compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali, al secondo punto l’elezione del presidente del consiglio comunale, al terzo il giuramento del sindaco, al quarto la comunicazione al consiglio della giunta comunale – che il sindaco ha già presentato a palazzo estense qualche giorno fa – al quinto la comunicazione dei capigruppo consigliari designati, e infine al sesto l’elezione della commissione elettorale comunale.

IL TEATRO SANTUCCIO APERTO AL PUBBLICO CHE VORRA’ PARTECIPARE AL PRIMO CONSIGLIO

Anche le modalità di svolgimento della seduta saranno un po’ diverse dal solito: saranno in parte dettate dal covid e in parte dalla solennità di questo primo appuntamento.

Il consiglio comunale si terrà in presenza in Salone Estense, allestito in maniera da garantire ai 32 consiglieri il rispetto delle norme sul distanziamento. Sempre per garantire le norme anticovid, ci sarà un solo microfono davanti al quale si alterneranno i consiglieri che dovranno parlare, di volta in volta sanificato da un commesso. Per tutti sarà necessario il green pass, la misurazione della temperatura e la mascherina. In salone Estense, per i limiti di capienza dettati dalle norme, saranno accolti i consiglieri, gli assessori e la stampa.

Non sarà possibile perciò l’accesso al pubblico che avrà però due alternative: la prima, già in uso da molti mesi, è quella di seguire il consiglio sul canale Youtube del comune di Varese (qui il link del consiglio del 6 novembre).

La seconda, eccezionalmente, sarà data dalla possibilità di una visione collettiva “in presenza” organizzata al teatro Santuccio, a pochi passi da Palazzo Estense. Anche per chi partecipa al Santuccio vigono le stesse norme del salone estense: green pass, temperatura e mascherina.

COME SARA’ COMPOSTO IL CONSIGLIO COMUNALE

Vi avevamo già raccontato qui come sarebbe stato composto il consiglio comunale, in base ai voti di preferenza ricevuti dai vari consiglieri. Qualcosa però nel frattempo è cambiato, soprattutto in maggioranza, perchè alcuni dei consiglieri eletti sono stati nominati assessori e dovranno perciò lasciare il posto ad altri consiglieri della stessa lista: ci troviamo perciò ad aggiornare la composizione del consiglio comunale.

Considerato che tre degli eletti sono diventati assessori (Andrea Civati, Rossella Dimaggio e Roberto Molinari) i 13 consiglieri PD che siederanno ora in consiglio comunale sono Matteo Capriolo, Luisa Oprandi, Luigi Miedico, Francesca Ciappina, Luca Paris, Giacomo Fisco, Luca Battistella, Helin Yildiz, Michele Di Toro, Domenico Marasciulo, Manuela Lozza, Lorenzo Macchi e Alessandro Pepe. Capogruppo è stato nominato Giacomo Fisco.

Cambia la composizione dei due consiglieri anche per Lavoriamo per Varese: poichè Nicoletta San Martino è diventata assessore all’ambiente, con Guido Bonoldi in consiglio comunale tornerà Giuseppe Pullara, che negli ultimi due anni ha rappresentato Italia Viva, dopo essere stato eletto nel Pd. Pullara sarà il capogruppo della lista civica.

Per Varese Praticittà, dopo la nomina a vicesindaco di Ivana Perusin, a sedere in consiglio comunale ci saranno Francesca Strazzi, Maria Paola Cocchiere e Alberto Coen Porisini.

Cambi anche per Progetto Concittadino: essendo stato nominato assessore Enzo Laforgia, insieme a Maria Grazia d’Amico ci sarà Dino De Simone, l’assessore all’ambiente uscente.

Resta tutto uguale invece nel centrodestra, dove in consiglio comunale siederà – e l’ha confermato subito dopo l’esito del voto – innanzitutto il candidato sindaco Matteo Bianchi. poi, per la Lega saranno quattro i consiglieri: Emanuele Monti, Francesca Brianza, Barbara Bison, e Stefano Angei. Capogruppo per loro sarà Barbara Bison.

Per Varese con Bianchi Sindaco, che ora ha preso il nome di Polo delle Libertà, a sedere in consiglio saranno in tre:Domenico Esposito, Simone Longhini e Luca Boldetti. Sarà quest’ultimo il capogruppo della lista.

Per Fratelli d’Italia saranno in consiglio Luigi Zocchi e Salvatore Giordano, e capogruppo sarà Zocchi. Per “Per una Grande Varese – Varese città giardino” in consiglio ci sarà Roberto Puricelli e per Varese Ideale torna in consiglio Stefano Clerici.