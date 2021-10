Dopo l’elezione di Galimberti: come sarà il nuovo consiglio comunale di Varese

Con la rielezione di Davide Galimberti prende ufficialmente forma il nuovo consiglio comunale di Varese. Qualche cambiamento è ancora possibile, a causa di eventuali rinunce o della nomina ad assessori, ma la situazione al momento si presenta così: con 20 consiglieri di maggioranza e 12 consiglieri di minoranza.

Saranno ancora 13 i consiglieri comunali per il PD, tra conferme (7) e novità (6): tra le conferme ci sono tre assessori uscenti: Andrea Civati, assessore all’Urbanistica e campione di preferenza nel partito, Rossella Dimaggio, assessora ai servizi educativi e pari opportunità e Roberto Molinari, assessore ai servizi sociali. Con loro tornano in consiglio Luisa Oprandi, ancora una volta la più votata tra le donne, e i già consiglieri Francesca Ciappina, Giacomo Fisco e Luca Paris. Entrano in consiglio per la prima volta con il sindaco Galimberti invece il giovanissimo e votatissimo Matteo Capriolo, l’altrettanto giovane Helin Yildiz, prima consigliera comunale “di seconda generazione (è nata in italia ma è di origine curda della Turchia), Luigi Miedico, Luca Battistella, Michele Di Toro e Domenico Marasciulo.

I consiglieri di Progetto Concittadino passeranno da uno a due: la nuova entrata Maria Grazia D’Amico di Collettiv* e il riconfermato Enzo Laforgia. Due anche i consiglieri della nuova lista civica “Lavoriamo per Varese con Galimberti sindaco”: l’ex presidente del Molina Guido Bonoldi che ha traghettato con successo la più grande RSA di Varese fuori dall’emergenza Covid e Nicoletta San Martino. Infine per Varese Praticittà siederanno in consiglio comunale in tre: Ivana Perusin assessore “tecnico” allo sviluppo economico nel 2016 e ora eletta come prima dei votati nella sua lista, l’assessora ai giovani e ai quartieri Francesca Strazzi e la riconfermata Maria Paola Cocchiere.

Per il centrodestra in consiglio comunale siederà – e l’ha confermato subito dopo l’esito del voto – innanzitutto il candidato sindaco Matteo Bianchi. poi, per la Lega ci sono quattro posti che stando ai numeri, sono per i due consiglieri regionali Emanuele Monti e Francesca Brianza, per la capolista – e indicata come candidata sindaco dalla segreteria della città di Varese – Barbara Bison, e per il giovanissimo ex rappresentante del gruppo giovani della lega Stefano Angei.

Per Varese con Bianchi Sindaco, il listone che univa Forza italia, Noi con l’Italia e Popolo della Famiglia i posti sono tre, per i più votati, provenienti tutti dall’area di Forza Italia: i due riconfermati consiglieri Domenico Esposito (il più votato in assoluto di queste amministrative) e Simone Longhini e l’indipendente (con riferimento al gruppo “Persone e città”) Luca Boldetti.

Per Fratelli d’Italia entrano i due più votati: Luigi Zocchi e Salvatore Giordano. Per “Per una Grande Varese – Varese città giardino” enrerà in consiglio Roberto Puricelli e per Varese Ideale torna in consiglio Stefano Clerici.