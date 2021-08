Maria Paola Cocchiere si ricandida con la nuova “Lista Galimberti”.

La giovane consigliera, ora 28enne, eletta nella prima Lista Galimberti ha fatto una scelta di continuità, ma non troppo: sarà infatti tra i candidati di Varese Praticittà, la “Lista del sindaco” nata grazie all’attività di tre della quattro assessore donna, Ivana Perusin, Cristina Buzzetti e Francesca Strazzi.

«Apprezzo molto che una giovane consigliera al termine del mandato amministrativo decida di fare un bilancio della sua esperienza prima della sua candidatura – ha commentato il sindaco Davide Galimberti – Anche perchè ha avuto occasione in questi anni di avere un ruolo all’interno di Anci. Per questo la ringrazio per l’attività svolta, che ha uno slancio verso il futuro».

Maria Paola Cocchiere, ora 28enne, agronomo, è stata per qualche mese anche capogruppo della lista precedente, che ha avuto nei primi 5 anni una vita piuttosto tormentata, tra dimissioni e annessioni clamorose: ed è arrivata a fine legislatura proprio grazie alla presenza continua della giovane consigliera, che ora entra in un gruppo apparentemente molto più coeso del precedente.

«Per me questa è una scelta in continuità – precisa comunque Cocchiere -Soprattutto rispetto al lavoro fatto in consiglio, come maggioranza. All’interno della lista ci sono Ivana, Cristina e Francesca, con cui abbiamo ridisegnato la città, che hanno dato continuità a questo progetto. E poi hanno la dimensione della lista civica, che ha i suoi pro e i suoi contro, ma di cui io fino ad ora ho apprezzato i molti “pro”. Sarà un bel periodo per portare avanti altri progetti».

Nella conferenza stampa di presentazione, Maria Paola Cocchiere ha illustrato alcuni dei progetti seguiti dalla consigliera: dal ripristino dei giochi d’acqua di villa Toeplitz, all “Aula studio nel verde” ideata a villa Mylius durante il Covid. Ma ha anche proposto dei nuovi progetti per i prossimi 5 anni, tra cui un progetto che prevede l’aiuto a chi realizza tetti “green” o la riqualificazione urbana attraverso postazioni di smartworking.

«Dobbiamo ringraziare Maria Paola per la presentazione orriginale della sua candidatura – ha commentato Cristina Buzzetti – anche perchè ci ha ricordato cose interessanti fatte durante questi cinque anni di amministrazione che rischiavano di essere sorpassate da opere più recenti o urgenti».

«Maria Paola è una donna giovane con esperienza in consiglio comunale e ha trattato in questa presentazione temi interessanti che come lista abbiamo trattato a lungo. Siamo felici di averla nel gruppo» ha commentato Ivana Perusin, capolista della formazione civica.

La presentazione è una delle ultime previste nella lista Praticittà: dopo di lei sono da svelare solo altri 4 nomi per completare il quadro, che prevede 32 candidati.