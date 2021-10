Vertemati non cerca scuse: “Partita pessima. Se non difendi tutto va a rotoli”

La Openjobmetis esce sconfitta dal PalaRadi di Cremona, ma il risultato finale – 94-78 – è solo una parte della brutta serata di Varese, mai in partita e soprattutto incapace di ostacolare la Vanoli.

Al termine della gara l’allenatore della Pallacanestro Varese Adriano Vertemati non cerca scuse: «Abbiamo fatto una partita pessima e inseguito sin dalla palla a due Cremona che ha giocato al doppio della nostra energia. Abbiamo sofferto gli uno contro uno da tutti gli esterni e di conseguenza a rimbalzo. Tutto è partito dalla nostra prova difensiva; in attacco poche volte siamo riusciti a fare i giochi partendo dalle posizioni corrette e questo ci ha portato a fare tante palle perse. Se controlliamo meglio la fase difensiva è chiaro che possiamo fare meglio anche l’attacco. Ci sono tante cose da analizzare ma la pallacanestro è una cosa semplice: se non difendi tutto va a rotoli».

Dopo la confortante sconfitta contro Milano, questo ko fa ancora più male. Coach Vertemati però non vuole mettere a confronto le due partite: «Non credo che sia stato un abbassamento di tensione dopo Milano. Ogni partita è diversa e ci sono diverse difficoltà. Milano gioca in maniera diversa da Cremona e noi abbiamo avuto un atteggiamento completamente diverso in casa. È successo lo stesso anche dopo Brescia a Bologna. Questo è una questione mentale sulla quale bisogna lavorare e crescere».

Decisamente contento Paolo Galbiati, il tecnico della Vanoli Cremona: «Siamo tutti contenti della vittoria e io sono contento della prestazione. Venivamo da uno schiaffone e abbiamo fatto quello sul quale ci siamo allenati: fare le cose piccole, giocare per i compagni e metterli nelle condizioni di fare il meglio possibile. Portiamo a casa due punti e torniamo subito in palestra. Spagnolo è stato bravo, ha ancora degli up & down anche dovuti alla sua giovane età ma ha fatto un grande lavoro anche contro un avversario tosto come Kell. Varese è una squadra con grande fisicità e talento, oggi siamo stati bravi a non far accendere Gentile o comunque quando si è acceso avevamo già scavato un buon solco. Lo abbiamo limitato abbastanza e questo mi fa grande piacere»