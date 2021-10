Il violista varesino Simone Libralon presenta il suo primo disco a Bodio Lomnago

Il violista varesino Simone Libralon porta a termine il suo primo progetto discografico confrontandosi con una pietra miliare del repertorio per strumento ad arco solo. Ha infatti inciso per la prestigiosa etichetta Brilliant Classics le sei Suites BWV 1007-1012 di Johann Sebastian Bach per Viola sola.

Domani, sabato 9 ottobre, il musicista presenterà l’incisione nel corso di una conferenza stampa in programma alle 17,30 nella sala consiliare del Comune di Bodio Lomnago, cui seguirà alle 18 il concerto di presentazione nella chiesa di Santa Maria Nascente, dove le Suite sono state incise.

Professore dell’Orchestra Sinfonica di Milano LaVerdi, Simone Libralon si contraddistingue per la sua attività di recital per viola sola volti a mettere al centro lo strumento e le sue peculiarità sonore. Oltre al repertorio tradizionale ha effettuato diverse trascrizioni e collaborazioni con altri artisti, pittori, architetti e poeti per creare eventi culturali trasversali in grado di mettere in luce contrasti e affinità tra i differenti linguaggi.

«La musica di Bach ci accompagna per tutta la vita – dice il musicista – dandoci quelle risposte emotive di cui abbiamo bisogno nei diversi e contrastanti momenti che caratterizzano l’umana esistenza».

Il suo approccio a questa autorevole opera musicale è il risultato di un lungo periodo di studio, concerti e ricerca che lo ha portato a definire il suo stile: il risultato è un’incisione senza dubbio unica e originale dal punto di vista delle scelte artistico-interpretative.

Dopo il concerto di domani a Bodio Lomnago sono in programma altri appuntamenti di presentazione dell’incisione discografica. Tutte le news e gli aggiornamenti sul sito www.simonelibralon.com