Prima vittoria per il Rugby Varese che passa a Ivrea 23-31

Il Rugby Varese torna vincente dalla trasferta piemontese. I biancorossi hanno superato l’Ivrea Rugby per 23-31, conquistando un’ottima vittoria esterna, la prima della stagione e con tanto di bonus offensivo.

Non è sicuramente una vittoria priva di rischi quella portata a casa dal Varese, che fa la partita nel bene e nel male, fa e disfa, si complica la vita, ma alla fine tutto bene è quel che finisce bene. Nel primo quarto di gara Varese difende in maniera ordinata ma concede qualche calcio di punizione di troppo e Ivrea che mette a segno tre calci piazzati. Varese invece rimane a distanza di sicurezza grazie ad un calcio messo a segno dal giovane trequarti ala Zanzi, autore di una prestazione più che positiva. Siamo sul 9-3. Al 30′ Varese si sblocca con la sua prima marcatura pesante, una meta marcata da Sacchetti, arrivata dopo un’ottima sequenza di passaggi a largo. C’è la trasformazione e anche il sorpasso dei biancorossi, che si portano sul 9-10, risultato con cui si chiude anche il primo tempo.

Nel secondo tempo Varese continua a spingere e trova subito la sua seconda meta, marcata da Zanzi, che poi trasforma (9-17). Da qui però Varese ha un black out, un momento negativo che gli costa caro. Ivrea segna due mete in cinque minuti e ribalta completamente il parziale, portandosi in vantaggio sul 23-17. Poco dopo i biancorossi raddrizzano la situazione grazie alla meta di prepotenza marcata dal potente centro Federico Bianchi, che buca la difesa e si fa una cinquantina di metri per poi schiacciare la palla in mezzo ai pali. Sempre Zanzi non fallisce la trasformazione e riporta i suoi in vantaggio (23-24). La partita continua a pieno ritmo, entrambe le squadre si affrontano a viso aperto per trovare i punti che potrebbero sentenziare l’incontro.

A una decina di minuti dal termine è proprio Varese a trovare questi punti con la meta del neo entrato Jacopo Bianchi, la quarta del Varese, quella del bonus. Importantissima anche la difficile trasformazione messa dentro da Zanzi, che porta i biancorossi a più otto. Non ci sono poi altri grossi acuti negli ultimi minuti del match, solo un piazzato sbagliato a tempo scaduto dai padroni di casa, che non riescono quindi a conquistare il bonus difensivo.

Nel complesso le doti del Varese si sono viste: un bel gioco, vario e pericoloso che è stato in grado di mettere in gran difficoltà Ivrea. Purtroppo i biancorossi hanno perso Gianluca Genua, uscito a inizio ripresa a causa di uno stiramento.

«Siamo sicuramente contenti di questo risultato – esordisce coach Bottelli -, torniamo a Varese con cinque punti in classifica e tanta motivazione in più. Dovevamo chiudere prima l’incontro, abbiamo tenuto Ivrea in partita per troppo tempo e ci siamo fatti del male da soli. Ma alla fine è andata bene e il risultato ci da ragione. Dobbiamo continuare su questa linea, non accontentarci, perché il campionato è lungo e vogliamo toglierci molte soddisfazioni ancora».