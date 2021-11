Il 12 dicembre in Valcuvia arriva la “Bad Race“

Dopo il successo della Bad Race e del circuito “Viking short cup“, è arrivato il momento di alzare l’asticella con una nuova sfida per gli amanti delle prove estreme: il 12 dicembre sarà “Jingle Bad Race“ con un format tutto nuovo.

Due categorie – “élite competitiva“ – per i più temerari e open non competitiva per chi volesse mettersi alla prova divertendosi, con un percorso di 10km+ ed oltre 20 ostacoli distribuiti tra sentieri, boschi e fiumi.

«Un percorso che ti metterà a dura prova, e ti condurrà alla conquista dei 3 braccialetti e dell’esclusiva medaglia Bad Race winter edition», come spiegano gli organizzatori.

Un’occasione da non perdere, il tutto ambientato nel suggestivo paesaggio che circonda il «Bad Camp» che lascerà senza fiato.

Al termine della gara ci sarà la medaglia «finisher Bad Race Winter Edition», pacco gara, gadget finisher Jingle Bad Race ed anche stavolta non poteva mancare quel fantastico furgone nero Fiat 165 del ’56 con a bordo gli amici di Smokery BBQ pronti a fornirti la giusta integrazione e recuperare le energie consumate.

Le iscrizioni entro il 30 novembre per approfittare del prezzo ridotto