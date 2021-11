43 casi positivi a Luino, “invitiamo al rispetto delle misure per evitare un’ulteriore diffusione”

Secondo gli ultimi dati forniti da ATS Insubria a Luino sono 43 i casi positivi sul territorio. Tra questi, 17 riguardano la fascia giovanissima 0-14, 11 quella 14-40, altri 11 quella 41-70, e solo 4 quella 71-90.

«Invitiamo la popolazione a rispettare tutte le misure necessarie a evitare la diffusione del Covid-19 e ricordiamo che la vaccinazione è lo strumento più concreto per affrontare la pandemia – dicono dall’amministrazione – ricadere in un lockdown, con tutte le conseguenze che porta, sarebbe un danno economico e sociale che non ci possiamo più permettere».