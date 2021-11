A Rescaldina torna “in aula” il consiglio dei bambini e delle bambine

A Rescaldina riaccende i motori il Consiglio dei bambini e delle bambine, progetto che da ormai quattro anni vede al lavoro gli studenti di quarta e quinta elementare del paese per collaborare con i “grandi” rendendo il paese sempre più a misura di tutti e dando voce alle proposte e alle necessità più sentite dai cittadini di domani.

Sabato 13 novembre i “consiglieri dei piccoli”, due per classe, si sono riuniti nell’auditorium di via Matteotti e insieme a sindaco, assessori e consiglieri comunali hanno fatto il punto della situazione sui progetti che il consiglio stesso aveva portato avanti lo scorso anno: “Funny World”, il parco divertimenti in miniatura con un labirinto di siepi, uno spazio per le attività motorie, un’area “amici semini” dedicata alla semina e una biblioteca a cielo aperto realizzata con materiali di recupero che i più piccoli hanno proposto alle urne del bilancio partecipativo per la striscia di terreno che va dal Bosco della Pace ai giardini pubblici di via Alighieri, e la realizzazione di murales pensati e creati da loro nel sottopasso tra Rescalda e Rescaldina.

Da qui in poi a scegliere il nuovo “ordine del giorno” per i lavori del parlamentino junior saranno i bambini stessi, che durante il loro percorso saranno guidati da Gianluca Salvati e Matteo Pezzoni della Cooperativa Stripes e potranno confrontarsi su idee e proposte sia con l’amministrazione che con gli uffici comunali, pronti ad accompagnarli nella loro “avventura”. «Credo che il consiglio dei bambini e delle bambine sia uno strumento molto utile per poter adottare uno sguardo che possa aiutarci a pensare e a costruire una città che sia davvero adatta a tutti – sottolinea l’assessore al progetto Città dei Bambini Elena Gasparri -. In questi anni i bambini ci hanno mostrato la strada da seguire, coinvolgendo sempre di più anche insegnanti e genitori: un effetto a catena che sono certa porterà Rescaldina ad essere migliore».