Al CIOFS di Castellanza è in partenza un corso abilitante per acconciatori

Il CFP CIOFS di Castellanza rilancia nuovamente il suo impegno nella formazione del settore “Benessere”: dopo aver avviato il corso di qualifica nel settore estetico nel 2020/21 e aver “dovuto” raddoppiare la prima classe del corso per acconciatori nel 2021/22 per rispondere a tutte le richieste che arrivano dagli studenti, l’attività ora si arricchisce di una nuova “sfida” e nuove opportunità riferite ai bisogni dei lavoratori adulti.

Infatti, proprio in base a questa forte attivazione e competenza, Confartigianato Varese ha chiesto al Centro di Formazione retto dalle suore Salesiane di organizzare un Corso Abilitante per Acconciatori: numerosi associati infatti hanno espresso l’esigenza di ottenere il requisito per essere titolari di un salone: il Certificato di Competenza regionale rilasciato dopo gli esami ai sensi della Legge 1/1990, che ha valenza di Qualifica Abilitante all’esercizio dell’attività professionale di Acconciatore e consente di aprire e gestire in proprio un Salone.

Il corso è rivolto agli acconciatori maggiorenni che abbiano in alternativa:

almeno 3 anni di attività lavorativa qualificata full time in qualità di dipendente acconciatore presso salone di acconciatura calcolabili nei 5 anni precedenti l’iscrizione al corso;

almeno 1 anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente full time nei 2 anni precedenti l’iscrizione al corso se preceduto da rapporto di apprendistato triennale (pprendistato e contratto come dipendente non devono essersi svolti necessariamente nella stessa azienda).

Le 400 ore di formazione si svolgeranno tra il mese di gennaio e la fine di quello di giugno 2022 presso la sede del CIOFS in via Montessori 6 a Castellanza (vicinanze Clinica Humanitas Mater Domini) con i seguenti orari:

Lunedì dalle 15:30 alle 18:30 e dalle 19 alle 22

Martedì dalle 18 alle 22

Mercoledì dalle 19 alle 22

Giovedì dalle 19 alle 22

Sono previsti moduli tecnici sia per l’area della produzione e del servizio di acconciatore sia relativi al passaggio da parrucchiere a imprenditore.

Il corso è aperto a tutti: gli associati a Confartigianato avranno la priorità di iscrizione e una riduzione del costo e verrà attivato con un minimo di 15 allievi.

Per le aziende iscritte alla CCIAA di Varese è possibile anche accedere ad una agevolazione chiedendo un contributo pari al 50% alla CCIAA stessa (Bando “FORMAZIONE CONTINUA PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO VARESINO – ANNO 2021” codice bando 2103). Sarà cura della singola impresa attivarsi direttamente per la richiesta di questo finanziamento. Confartigianato Varese fornisce un servizio di assistenza in merito rivolgendosi a Umberto Rega (umberto.rega@asarva.org – Tel. 0332/256201). Il pagamento del corso è indipendente dall’esito della richiesta.

Chi è interessato deve mandare la propria preiscrizione entro e non oltre il 1 dicembre compilando l’apposito modulo on line.

Per avere informazioni più dettagliate (costi, contenuti, requisiti specifici, regole agevolazione, ecc.) è possibile mandare una mail a segreteria_castellanza@ciofslombardia.it

CONTATTI

Via Montessori 6 a Castellanza (vicinanze Clinica Humanitas Mater Domini)

T: 0331 503107

@: segreteria_castellanza@ciofslombardia.it

Sito internet