Al Teatro Giuditta Pasta l’Osa Saronno premia i suoi atleti migliori

Tempo di festeggiamenti per l’Osa Saronno. La società di atletica leggera sabato 27 novembre premierà presso il Teatro Giuditta Pasta della città degli amaretti i migliori atleti della stagione sportiva 2021.

Saranno presenti la gallaratese Vittoria Fontana e la ligure Luminosa Bogliolo, che hanno partecipato lo scorso agosto alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Nella semifinale olimpica dei 100 metri ad ostacoli la Bogliolo ha conquistato il primato italiano femminile con il tempo di 12.75, mentre la gallaratese Fontana è arrivata alla semifinale della 4×100 femminile.

Ci sarà anche l’ostacolista di Saronno Lorenzo Perini, che dopo aver lasciato l’Aeronautica Militare, tornerà a vestire la canotta dell’OSA Saronno, il club con il quale è cresciuto e ottenuto i primi grandi risultati sotto la guida di Fernanda Morandi.

Sarà quindi consegnato un riconoscimento agli atleti della società che hanno conseguito i migliori risultati della stagione sportiva appena conclusa: tra loro Filippo Cappelletti, Giorgia Marcomin ed Edoardo Luraschi, che hanno vestito la maglia della nazionale agli Europei Under 20 di Tallin in Estonia e ai campionati mondiali Under 20 di Nairobi in Kenya.

L’evento si svolgerà dalle 15 alle 18, per prenotazioni scrivere a info@osasaronno.it.