Al Teatro Ponchielli di Cremona l’omaggio a Mina

Le canzoni di sempre, la storia della musica italiana, la vita della Tigre di Cremona riassunta in note. Il 9 dicembre, alle ore 21, al Teatro Ponchielli di Cremona va in scena “80VogliaDiMina”, lo spettacolo celebrativo dedicato alla carriera di Mina, una delle più grandi artiste italiane di sempre.

L’evento è nato per celebrare una delle più grandi figure della musica italiana, fonte di ispirazione di artisti italiani e internazionali, e sarebbe dovuto andare in scena durante il lockdown, a marzo dello scorso anno, in occasione dell’ottantesimo compleanno dell’artista.

Tantissimi ospiti calcheranno il palcoscenico per reinterpretare i grandi classici e i brani più noti di Mina, tra i quali Nek, gli Audio 2 e Frankie hi-nrg mc. Insieme a loro 8 artiste d’eccellenza: Erica Boschiero, Roberta Giallo, Giua, Giulia Mei, Giada Mercandelli, Susanna Parigi, Giuseppina Torre e Greta Zuccoli.

Sul palco, gli artisti saranno accompagnati dai musicisti Davide Tagliapietra (chitarre elettriche ed acustiche), Manuel Boni (chitarre elettriche ed acustiche), Linda Pinelli (basso), Andrea Polidori (batteria), Riccardo Sasso(pianoforte e tastiere) e dall’Ensamble dell’Orchestra Filarmonica Italiana, composto da 4 primi violini, 3 secondi violini, 2 viole, 2 violoncelli e 1 contrabbasso.

La scaletta della serata ripercorrerà il ricchissimo e sfaccettato repertorio dell’artista. Con brani come “Mi sei scoppiato dentro al cuore”, “Parole parole”, “Volami nel cuore”, “Acqua e sale” e “Luna diamante” farà riscoprire al pubblico le grandi canzoni di ieri e di oggi.

La consulenza artistica è affidata a Ester Paglia e al noto giornalista e scrittore Andrea Pedrinelli, la scenografia sarà curata dal prof. Alfonso Fraia, mentre gli arrangiamenti e la direzione musicale sono del Maestro Loris Ceroni, pluripremiato musicista di trentennale esperienza.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Ponchielli (dal lunedì al venerdi 10.00 – 18.00, sabato e domenica 10.00 – 13.00; info: 0372 022001/02) e su VivaTicket al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/80voglia-di-mina/169404.