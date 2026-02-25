Ricercato in fuga arrestato a Gravellona Toce dopo un colpo da 40mila euro

Si era rifugiato nel Verbano sperando di far perdere le proprie tracce, ma la sua latitanza è terminata nel pomeriggio di lunedì. I carabinieri della Stazione di Gravellona Toce, con il supporto dei militari della Sezione Radiomobile di Verbania, hanno tratto in arresto un cittadino rumeno di 38 anni, senza fissa dimora in Italia, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Cremona.

L’uomo è ritenuto l’autore di una violenta rapina consumata nell’ottobre del 2025 in provincia di Cremona. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 38enne, agendo insieme a un complice ancora ricercato, aveva teso un vero e proprio agguato a una signora di 70 anni mentre stava rincasando.

La vittima era stata aggredita alle spalle e rapinata con brutalità: i malviventi erano riusciti a strapparle un orologio di pregio del valore di circa 40.000 euro e un portafoglio di una nota firma di moda, al cui interno erano custoditi 3.300 euro in contanti. A causa della violenza subita, l’anziana aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Dopo il colpo, i due rapinatori erano riusciti a fuggire, rendendosi irreperibili. Tuttavia, le indagini condotte dai carabinieri di Cremona avevano permesso di identificarli con certezza, portando all’emissione del provvedimento restrittivo. La svolta è arrivata grazie al coordinamento tra i comandi di Cremona e Verbania, che ha permesso di localizzare uno dei ricercati nel territorio piemontese.

L’individuazione è avvenuta grazie a un’incrociata e meticolosa analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadina. Il monitoraggio costante del territorio ha dato i suoi frutti quando i militari hanno intercettato il soggetto mentre si trovava alla guida di un’auto nei pressi del parcheggio della stazione ferroviaria di Gravellona Toce.

Una volta bloccato e identificato, il controllo in banca dati ha confermato la pendenza della misura cautelare per i gravi reati commessi in Lombardia. L’uomo è stato immediatamente condotto in caserma per le formalità di rito e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Verbania. Rimarrà ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cremona, mentre proseguono le ricerche per assicurare alla giustizia il secondo complice.