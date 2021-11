Auto fuori strada a Gallarate, ferita una 86enne

Una donna di 86 anni è rimasta ferita dopo che il veicolo su cui si trovava è uscito di strada in via Matteotti, appena ai margini del centro storico di Gallarate.

È successo alle 17.15, vicino all’istituto Falcone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e mezzi del 118, vale a dire automedica e ambulanza della Croce Rossa di Gallarate.

L’anziana avrebbe riportato ferite serie, ma per fortuna non sembra in immediato pericolo di vita. È stata portata infatti in ospedale in “codice giallo”.

Oltre a 118 e vigili del fuoco, sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Gallarate, per i rilievi del caso.