Busto Arsizio festeggia i 100 anni della signora Ginetta

Sarà festa grande sabato 6 novembre in via Magenta a Busto Arsizio. Ci sarà anche il sindaco Emanuele Antonelli per festeggiare Ginetta Fumagalli, arzilla signora di Busto Arsizio, che spegnerà 100 candeline.

Un secolo tondo tondo che non poteva passare sotto silenzio in primis a Sacconago, dove vive in via Magenta 52, e in città.

Ginetta Fumagalli, vedova Toia è nata a Busto Arsizio il 6 novembre 1921. All’indomani della grande guerra, la signora di Busto Arsizio, ha vissuto momenti importanti della storia: fascismo, seconda guerra mondiale, dopoguerra…. e non ultima la pandemia.

Secondogenita di 5 figli tra i quali un sacerdote, l’ex parroco di Bresso (MI), per tanti anni si è prodigata nel sociale come coadiuvante volontaria nell’ex asilo Nido Enrica e Basilico Gagliardi di Sacconago. È stata dama dell’associazione caritatevole San Vincenzo de’ Paoli della parrocchia dei santi Pietro e Paolo di Sacconago.

Sempre disponibile a dare una mano non solo ai bisognosi di attenzione e di aiuto, ma anche ai familiari, parenti e amici, è stata anche abile tessitrice e affiancava la cugina sarta in lavori sartoriali, apportando competenza e simpatia.