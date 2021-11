Cambio Gomme auto per l’inverno: test e offerte per le quattro stagioni

Quando si parla di gomme auto, le quattro stagioni fanno riscontrare un interesse crescente da parte degli automobilisti, attirati in particolare dalla comodità di poter installare a bordo dell’auto un set di pneumatici che può restare poi per tutto l’anno, poiché con tale tipologia di coperture non vi è l’obbligo del cambio gomme. Per questo sempre più guidatori sono in cerca di offerte sui pneumatici quattro stagioni e su cerchigomme.it è possibile trovare una vasta selezione di all season, prodotti che con il tempo sono divenuti più performanti grazie all’evoluzione tecnologica che ha riguardato il settore delle gomme auto. Ecco perché una panoramica sui migliori prodotti quattro stagioni può essere utile per scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Pneumatici all season: quali sono i migliori?

Nel segmento all season, Michelin rappresenta senza dubbio un punto di riferimento, come dimostrano i test effettuati da enti indipendenti e riviste del settore. Il suo CrossClimate+ si colloca al primo posto per molti recensori, che la definiscono una gomma completa, anche perché dotata di certificazione invernale. La tecnologia Evergrip è studiata per assicurare grip in qualunque condizione, mentre le lamelle 3D autobloccanti sono state progettate per incrementare la trazione su superfici innevate, in particolare in fase di accelerazione e frenata. Un altro ottimo prodotto all season è il Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2, altamente tecnologico per via della presenza del sistema Weather Reactive, che consente alla gomma di adattarsi ai vari cambiamenti delle stagioni. Pure questa copertura è dotata di lamelle 3D con struttura a nido d’ape per migliorare l’aderenza nelle condizioni più critiche.

Fra conferme e sorprese

Continental è uno dei maggiori produttori di pneumatici a livello globale, specializzato in quelli invernali ma in grado di realizzare anche ottime gomme quattro stagioni, come dimostra l’All Season Contact XL, che offre sicurezza durante l’estate sia sull’asciutto che sul bagnato e ottima aderenza su neve e ghiaccio in inverno. Il disegno del battistrada è progettato appositamente per questo duplice scopo e per rendere il pneumatico efficiente e affidabile sia nella stagione invernale che in quella estiva. Una sorpresa fra le migliori gomme quattro stagioni è il Nexen N’Blue 4 Season, che si fa apprezzare dagli automobilisti in modo particolare per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Le scanalature ampie e il disegno a forma di V facilitano l’aderenza su strade innevate, garantendo sempre un’elevata tenuta di strada in qualsiasi periodo dell’anno. Rappresenta dunque un’ottima alternativa per coloro che hanno un budget limitato da destinare all’acquisto dei pneumatici ma non vogliono scendere a compromessi in termini di qualità.

Pirelli e Nokian, due garanzie

Il Pirelli Cinturato All Season appartiene alla categoria delle gomme runflat, consente dunque di proseguire la marcia anche in caso di foratura. Si tratta di un’esclusiva, dato che al momento è l’unico quattro stagioni dotato di tale tecnologia, denominata Seal Inside. Si discosta un po’ dalle altre coperture di questa categoria anche per il disegno del battistrada, che non è a V ma presenta due scanalature longitudinali più ampie nella zona centrale, che favoriscono l’espulsione della neve e dell’acqua. Si tratta di un buon pneumatico all season, reso più interessante dal prezzo basso. Infine ecco il Nokian Weatherproof, un quattro stagioni che orienta le performance maggiormente sul periodo invernale, ma senza sacrificare maneggevolezza e tenuta di strada durante l’estate. Anche in questo caso il punto forte è il rapporto fra qualità e prezzo, che consente di ottenere delle valide gomme per tutto l’anno ad un costo contenuto.