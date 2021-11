Una cena di solidarietà per la Croce Rossa Italiana

Il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana, con le sedi di Tradate e Gazzada Schianno, organizzano, nella serata di sabato 20 novembre alle 20 presso il ristorante La Madonnina di Cantello, una “cena benefica di autunno”, nel segno della solidarietà per proseguire nelle numerose attività quotidiane di assistenza e soccorso a coloro che hanno più bisogno. Aperitivo, antipasto, primo, secondo e dessert,

€ 100 a persona.

La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata obbligatoriamente entro e non oltre giovedì 18 novembre telefonando al numero 366 645 43 96 oppure inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica eventi@crivarese.it.

L’intero ricavato dell’evento verrà utilizzato per l’acquisto di un automezzo utile a svolgere le numerose attività sociali del Comitato.

Durante la serata sarà organizzata una “Lotteria” con bellissimi premi e sarà consegnato il “Premio di Sala”.

I biglietti della Lotteria (10 euro cadauno) verranno venduti dai volontari durante la serata e anche l’estrazione dei premi avverrà prima del termine della cena.

Con questo evento che da sempre segna la tradizione del Comitato, il desiderio della Croce Rossa è quello di dare un segnale di partecipazione alla delicata fase di ripresa: “Lo scorso anno moltissimi volontari hanno preso parte all’imponente fase di consegna a domicilio della Cena d’Autunno che non si poteva svolgere in presenza – afferma Angelo Michele Bianchi, Presidente del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana – quest’anno abbiamo voluto fortemente organizzarci per ospitare fisicamente tutti coloro che vorranno partecipare. Questo momento conviviale rappresenta uno dei momenti più visibili e più importanti per la raccolta fondi dell’Associazione

e ogni posto a tavola, che stiamo organizzando in piena sicurezza, ha un significato profondo di condivisione e sostegno verso coloro che hanno bisogno dello sguardo di ognuno di noi”.

Se non sarà possibile partecipare alla Cena Benefica d’Autunno ma si desidera sostenere il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana e le sedi di Tradate e Gazzada Schianno puoi donare a:

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI VARESE IBAN: IT 15 F 05216 10800000000006590 CAUSALE: Cena Benefica d’Autunno 2021