“Ciao chef, sei stato il mio maestro di vita”, la compagna ricorda Michele Carriero re del “Polpo fritto”

È morto un anno fa, ucciso dal Covid. Oggi la compagna ha voluto ricordare il “suo amato chef” con un pensiero dolce e pieno di rimpianto. Michele Carriero (a destra nella foto) era il proprietario del celebre ristorante varesino “Polpo Fritto” in piazza XX Settembre. Il 24 novembre del 2020 ha perso la sua battaglia contro il virus.

La compagna Sabina Gogni ha voluto ricordarlo così: “Buongiorno Chef! È con questo saluto che iniziavano sempre i nostri simpatici video. Io ti davo del “lei” e alla fine delle riprese scoppiavamo tutti a ridere. È già trascorso un anno, troppo poco per rendermi conto che non ci sei più tra noi. Gli amici mi stanno scrivendo, e tutti – proprio tutti – non hanno fatto altro che ricordare il tuo sorriso contagioso, la tua simpatia e il tuo modo di essere unico. Sei stato il mio maestro di vita, ma anche un mentore sul lavoro, un grande uomo che è stato capace di trasformare la mia timidezza e le mie debolezze in forza. E poi i clienti: ancora oggi incontro persone che mi parlano di te come uomo generoso, pieno di vitalità e dalla grande professionalità”.