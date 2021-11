In coda per il vaccino all’ospedale di Circolo: “Alla fine mio figlio ha rinunciato”

«Avevo convinto mio figlio a fare il vaccino anti-Covid, ma questa mattina è andato all’appuntamento e si è trovato davanti decine di persone in attesa. Ha voltato i tacchi ed è tornato a casa».

È affranta la mamma che ha chiamato questa mattina, domenica 14 dicembre, in redazione. Il suo non è un caso isolato: nei giorni scorsi erano arrivate altre segnalazioni. Da quando l’hub vaccinale della Schiranna è stato smantellato, le vaccinazioni, a Varese, vengono effettuate all’ospedale di Circolo. Il problema però è che dal sito della Regione Lombardia non è possibile specificare per quale dose si sta facendo la prenotazione, se per la prima, la seconda o la terza. E così si crea una sorta di “imbuto” attraverso il quale passano tutti coloro che hanno richiesto la vaccinazione.

«Mi spiace che dopo tanta fatica mio figlio abbia rinunciato a fare il vaccino: lo so è un discorso complesso, però se si fosse trovato alla Schiranna sono certa che le cose sarebbero andate in un altro modo. Io sono stata vaccinata lì e mi sono trovata benissimo: seguita, accompagnata, non ho fatto un minuto di coda per nessuna delle due dosi. Forse sarebbe meglio ripensare il sistema di prenotazione visto che ora sono in molti a dover fare la terza dose»