Come controllare il funzionamento della serratura

Le serrature delle porte, serramenti e finestre, sono le uniche strutture in grado di garantire una buona chiusura. Esistono centinaia di modelli di serratura ed ognuna di essa porta ad avere perfino delle classificazioni di resistenza agli scassi o alle effrazioni.

Purtroppo c’è da dire che essi hanno bisogno di avere poi una manutenzione o dei controlli periodici per garantire una lunga durata. Quando esse vengono abbandonate a sé stessa, rischia di sviluppare dei danni interni che la portano a funzionare male.

I rivenditori e i fabbri possono dare dei buoni consigli per pulirla senza smontarla, ma è vero che se si iniziano a notare dei problemi di incastro della chiave o altri malfunzionamenti, è meglio che si faccia smontare, pulire e controllare da parte di un professionista.

Regolazione serratura blindata

Possedere ed usare una porta blindata aiuta ad avere una grande sicurezza in casa, in uffici o in attività commerciali, ma non tutti sanno che questo è un serramento che ha bisogno di regolazioni e manutenzioni.

In primo luogo è necessario fare un controllo serratura almeno una volta ogni 5 anni. Il peso della porta blindata, la sua grandezza e l’utilizzo continuo, possono iniziare a far perdere l’incastro nel telaio esterno. La chiave dunque inizia a girare con molta fatica. Si avverte proprio lo stridere e strusciare del perno contro la parte interna che c’è nell’uscio alla parete.

Già in queste situazioni è inutile usare oli oppure cercare di sollevare nuovamente la porta blindata, il problema è interno nella serratura. Si potrà quindi chiedere ad un professionista una regolazione e visto che ci ritroviamo a “toccare” la serratura, si potrebbe fare una pulizia oppure una buona manutenzione.

Vero è che ci sono alcune tipologie di serratura per la porta blindata che si regolano in autonomia, nel senso che sul manuale d’uso ci sono i passaggi per fare la regolazione.

Manutenzione periodica della serratura

La serratura è uno dei componenti in casa che viene sempre trascurato e dimenticato. Quelle che subiscono maggiori lesioni da intemperie, umidità e da funzionamento. Ogni giorno si usa la serratura più volte al giorno perché si entra, si esce, si chiude a chiave e via dicendo.

Solo che è per questo che ci possono essere delle usure interne che iniziano a notare con la chiave che esce sempre bagnata, rumori strani quando si gira il perno oppure se c’è la presenza di ruggine. Infatti si parla di situazioni che non sono ottimali per la serratura perché ci dicono che essa sta avendo delle ossidazioni interne che sono destinate a bloccarla in breve tempo.

La manutenzione periodica non è detto che debba avvenire ogni anno, ma almeno una volta ogni 2 anni si dovrebbero usare dei prodotti sciogli ruggine o che siano mirati alla pulizia interna delle serrature.

I fabbri possono smontare la serratura in modo da pulirla e valutare se la molla o altri ingranaggi sono molto usurati. Ecco che allora si riesce a dare una nuova vita a questo componente e a migliorare la sicurezza della sua tenuta.