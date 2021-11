Controlli al centro di accoglienza, la Polizia trova 8 grammi di hashish

Un 32enne nigeriano è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti ed un altro 24enne originario della Guinea è stato invece denunciato dalla Polizia di Stato di Gallarate nell’ambito di un’attività di controllo svolta all’interno di un centro di accoglienza per migranti.

Nella mattinata di venerdì presso un centro di accoglienza migranti nella bassa provincia di Varese, il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Gallarate ha effettuato la perquisizione domiciliare di un ospite della struttura, nato in Nigeria, di anni 32, richiedente asilo, sospettato di detenere ai fini di spaccio modiche quantità di droghe “leggere”.

L’operazione ha portato al rinvenimento e sequestro di 9 dosi di hashish del peso complessivo di 7 grammi, che l’uomo aveva celato sotto il suo letto. Contestualmente, un altro ospite di 24 anni, nato in Guinea e pure lui richiedente asilo, a seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 2 pezzetti della medesima sostanza, del peso di 0,6 grammi che celava nella tasca dei pantaloni da lui indossati. Stupefacente della stessa consistenza e gradazione di colore di quella sequestrata al nigeriano.

Quest’ultimo è stato quindi denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria mentre l’altro ospite è stato segnalato come consumatore di stupefacenti alla Prefettura di Varese, per i provvedimenti amministrativi del caso.