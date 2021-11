Dissidi di vicinato, dà fuoco nella notte a un’auto nel condominio

Ha cercato di dare fuoco all’auto di un vicino, nella notte, con il rischio che l’incendio danneggiasse anche le abitazioni, in un condominio di Jerago. Protagonista del gesto, secondo gli elementi raccolti dai carabinieri, è un pregiudicato di 44 anni, residente a Jerago con Orago, accusato anche di aver danneggiato la videosorveglianza condominiale e di un atto vandalico contro un altro vicino.

L’episodio dell’incendio doloso risale alle 4 del mattino di mercoledì 17 novembre, come è stato appurato dalle successive indagini. Il danneggiamento è stato scoperto in realtà alle 6 del mattino: uno dei residenti, dopo il risveglio, ha scoperto che mancava la corrente elettrica e che l’impianto di videosorveglianza era stato manomesso, tagliando i cavi.

Due diversi episodi di danneggiamento

Successivamente sono emersi due episodi di atti vandalici: un residente ha trovato la serratura della cantina sigillata con colla, ma soprattutto un altro residente ha trovato la ruota dell’auto danneggiata dal fuoco.

Nella notte del 17 pioveva e solo questa condizione meteorologica avrebbe evitato che le fiamme si estendessero dallo pneumatico al veicolo, con potenziali rischi per l’intero condominio.

Le indagini e la perquisizione

Di fronte al grave episodio i carabinieri della stazione di Albizzate hanno subito attivato le indagini, concentrando la loro attenzione su uno dei residenti del condominio, sospettando che i danneggiamenti nascessero da precedenti attriti tra condomini.

I militari della caserma di Albizzate hanno dunque chiesto e ottenuto un decreto di perquisizione firmato dalla dott.Parola, della Procura di Busto Arsizio: la perquisizione nell’abitazione del sospettato è stata eseguita venerdì e ha permesso di ritrovare panni strappati e un barattolo di colla, considerati elementi compatibili con gli atti compiuti.

Gli elementi raccolti, in collaborazione anche con il Nucleo Operativo della Compagnia di Gallarate, hanno consentito di denunciare il 44enne per danneggiamento (per telecamere e colla sulla serratura) e danneggiamento seguito da incendio.