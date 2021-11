FioreRosalba.com: Master Executive e Universitari per sviluppare le competenze digitali grazie all’e-learning

Con la pandemia è sempre più sentita l’esigenza di acquisire una maggiore professionalità per restare appetibili nel mercato del lavoro. Per incrementare skills e competenze un aiuto viene dalla rete e dai siti di corsi online quale ad esempio FioreRosalba.com è la vantaggiosa piattaforma che raccoglie da 15 anni i migliori corsi di formazione online e blended inclusi corsi master online non universitari, executive ma anche molti corsi di laurea e master universitari.

FioreRosalba.com permette di conciliare studio e lavoro

“FioreRosalba.com, offre a uomini e donne: corsi di formazione, competenze digitale, corsi online, università telematica, corsi. Per chi già lavora o studia, avere una piattaforma online per seguire dei corsi è la soluzione ideale, inoltre, www.FioreRosalba.com si caratterizza per l’alto numero di corsi proposti che spaziano nelle varie categorie e settori e addirittura alcuni sono a titolo gratuito!” dice la dott.ssa Rosalba Fiore.

Continuando riporta “spesso con il termine “Master” la si usa riferendosi ad una panorama molto variegato di corsi e titoli occorre anzitutto distinguerne i Master universitari dai Master non universitari. La prima differenza è che i master universitari sono dei percorsi erogati dalle Università con rilascio di CFU e dunque sono soggetti a disposizioni di legge e sono parte integrante del sistema universitario. Quelli non universitari, organizzati dai centri di formazione privati o dalle aziende, i piani formativi ed requisiti per l’iscrizione sono molto più flessibili proprio perché non devono sottostare ai vincoli dell’ordinamento universitario.

I master non universitari possono essere introduttivi alla materia ma dal taglio professionalizzante, oppure come nel caso dei master executive pensati per il professionista affermato che intende aggiornare le proprie conoscenze e acquisire nuove competenze, al manager che vuole perfezionare il proprio bagaglio di strumenti.

Per frequentare un master universitario occorre aver obbligatoriamente conseguito una laurea mentre per il master non universitario o executive è una richiesta facoltativa dell’organizzatore in base al progetto formativo pensato dall’ente organizzatore, quindi potrebbe essere rivolto anche a diplomati.

Master Executive Vantaggi e svantaggi

Per chi desidera una formazione professionale avanzata i Master non universitari spesso detti “corsi di alta formazione” sono la scelta corretta in quanto tramite essi si ottiene una conoscenza avanzata in un determinato ambito, quindi non solo conoscenze teoriche ma anche pratiche. Uno svantaggio è che i master privati non essendo riconosciuti dal Miur, non costituiscono punteggio in una graduatoria pubblica, né sono riconosciuti come titoli validi per accedere a un concorso pubblico

Master online

All’interno del sito, sono presenti numerose opportunità di crescita e di formazione, potete scegliere quelle che preferite direttamente dal catalogo per diplomati https://www.fiorerosalba.com/categoria-corso/master-per-diplomati/

Nell’ambito delle certificazioni di qualità sono presenti: Corso Master Esperto Sistemi di Qualità ISO 9001, Master online Management dell’ambiente, master online La responsabilità etico-sociale delle imprese, Master online in Gestione della Sicurezza delle informazioni e Privacy (Information Security Management System) e master online in Sistemi di Gestione Integrati.

Il corso online è sempre disponibile, potendolo frequentare comodamente dalla propria abitazione o in qualsiasi posto in cui vi troviate, negli orari e nelle modalità più adatte alle vostre esigenze, usando un pc o uno smartphone. Quindi è perfettamente rispondente alle necessità di un lavoratore anche molto impegnato. Inoltre studiare online in automatico permette allo studente di rafforzare le proprie competenze digitali interagendo con le piattaforme per l’e-learning gioco forza si è sottoposti a svolgere tutta una serie d’azioni “digitali”, competenze fondamentali infatti in tale direzione si segnalano anche le iniziative “Eccellenza in digitale” della Camera di Commercio di Varese.

Per quanto attiene i corsi di FioreRosalba.com nel prezzo indicati sul sito è sempre incluso il materiale didattico e dispense scaricabili in pdf dalla piattaforma, poi sono inclusi i quiz, l’interazione con il docente, l’esame quiz online e l’attestato finale di frequenza. Infine, per il pagamento sono disponibili delle soluzioni agevolate, ovvero si possono rateizzare i corsi con Soisy (Istituto di pagamento autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia) selezionando questa modalità al checkout.