Frontale fra pulmino e camion, bloccata la provinciale 32 a Bregnano in provincia di Como

È stato ridotto dalla violenza dell’urto a un ammasso quasi indistinguibile di ferraglia e vetro il pulmino che ha colliso nella mattinata di oggi, 22 novembre, ad alta velocità contro un camion.

Galleria fotografica Incidente a Bregnano, cinque feriti 4 di 4

Le immagini di questo scontro frontale arrivano da Bregnano, in provincia di Como dove i vigili del fuoco di Como sono intervenuti in forze per lo schianto lungo la strada provinciale 32 all’altezza di via Michele Carcano.

I due mezzi si sono scontrati attorno alle 9.40 e per consentire alle unità di soccorso sanitario e alle forze dell’ordine di raggiungere rapidamente il teatro dell’incidente è stato necessario chiudere al traffico l’arteria.

I feriti, tutti uomini sono sei e le loro condizioni sono da codice verde: si tratta di persone che hanno 21, 22, 25, 29, 42 e 60 anni.

Sul posto hanno operato, oltre a un’automedica, anche quattro ambulanze e i carabinieri di Cantù.