A Gallarate torna la Settimana della Sicurezza nelle scuole

Torna la “Settimana della sicurezza” nelle scuole dell’istituto Gerolamo Cardano di Gallarate, nei quartieri Arnate e Madonna in Campagna. Una iniziativa particolarissima, che anche quest’anno proporrà tanti eventi diversi per approfondire il tema della sicurezza, nei due diversi significati che in inglese vengono definiti safety (sicurezza sul lavoro, prevenzione, ecc) e security (sorveglianza, sicurezza urbana, ecc).

L’evento si aprirà come sempre con la serata del lunedì 22 novembre, con la presentazione, i saluti istituzionali poi un intervento formativo sul “codice rosso” contro la violenza sulle donne, che sarà disponibile anche online qui.

Nell’arco della settimana nelle diverse classi – dalle scuole dell’infanzia alle primarie, alle medie – sono previsti incontri sui più svariati temi, tra cui la sicurezza stradale, sul bullismo e cyberbullismo, il viaggio in treno, i comportamenti di fronte a rischio idrogeologico, la sicurezza alimentare. Ovviamente il tutto declinato in modo diverso a seconda delle diverse età, visto che si parla di alunni che vanno dai 4 ai 13 anni.

Momento conclusivo sarà venerdì 26 novembre alle 20.30 l’incontro con il dottor Domenico Barrilà con il titolo “Tutti bulli: perché una società violenta vuole processare i ragazzi e la scuola” (qui l’evento online).

Al di là della Settimana, sabato 4 dicembre ci sarà la pubblicazione degli elaborati e dei vincitori del concorso “Realizziamo il nostro…Arte_Fatto”.

La Settimana della Sicurezza coinvolge Comune, ufficio scolastico, Polizia di Stato nelle sue diverse declinazioni (dalla postale alla Polfer), carabinieri e Guardia di Finanza di Gallarate, Polizia Locale, Caserma Ugo Mara, Protezione Civile, Ordine dei Farmacisti, associazione genitori Agamica, Food for Mind, Biomaterra, Ordine dei Veterinari, CRI Gallarate, Dopolavoro Ferroviario di Gallarate, Aeronautica Militare.