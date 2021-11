Gallarate ha voglia di teatro, sabato in scena “Diavolizioso”

Sabato pomeriggio, centro di Gallarate: in via don Minzoni trecento persone sono in coda per entrare al Teatro delle Arti. Un bel segnale di passione per lo spettacolo dal vivo, non per la stagione ordinaria, ma per la stagione pomeridiana dedicata al teatro amatoriale, dedicata a don Alberto Dell’Orto.

Il 6 novembre era in scena il Gruppo Teatrale Crennese (con uno spettacolo brand new, al debutto e con testo originale), nel secondo evento della stagione inaugurata la settimana precedente, dall’apprezzata e storica Compagnia della Crocetta, che ha portato lo spettacolo “Tutti insieme disperatamente”.

E anche questo fine settimana si replica: in scena c’è “Diavolizioso“, con la Compagnia Teatrale Dietro Le Quinte. Una pièce firmata da Giulia Anna Vada e Fabio Ferracini, che curano anche la regia (in scena sabato 13 novembre, ore 15)

Ecco la trama: “Elio Volpi è uno sfigato. Di quelli che parlano solo di lavoro, che mandano 30 messaggi in 15 secondi, e che mandano fuori di testa i camerieri per quante volte cambiano ordinazione. Elio è uno sfigato innamorato. Ma lei, Alice, sua collega da anni, non sa nemmeno chi lui sia. Elio è uno sfigato, innamorato, disperato, che farebbe veramente di tutto per realizzare i suoi sogni. È una bella fortuna che il Diavolo si trovi proprio nel suo stesso bar quella sera, e come nella più Faustiana delle avventure, Lucifero in persona darà finalmente ad Elio la possibilità di cambiare la sua vita per sempre. Sette desideri in cambio di una piccola, minuscola cosuccia. La sua anima”.

Il biglietto costa 10 euro, la prenotazione è consigliata alla mail info@compagniadietrolequinte.com

Per accedere al Teatro andrà seguita la normativa Covid-19 in vigore.